Hijyenik tehlike

Uzmanlar, koronavirüsle mücadelede bireysel olarak uyulması gereken üç temel kuraldan biri olan el hijyeni için kullandığımız dezenfektan, kolonya ve diğer alkollü hijyen ürünlerinin yanıcı etkilerinin unutulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Hava sıcaklığının artmasıyla güneşe direkt maruz kalacak şekilde uzun süre araç içinde ya da açıkta unutulan el dezenfektanlarının önce deforme sonra da yanma gibi olumsuz olaylara sebep olabileceğine dikkat çeken Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Ali Nar, şunları söyledi:

AÇIKTA DEĞİL, KAPALI YERDE TAŞI

“El dezenfektanları, normal şartlarda minimum yüzde 70 alkol içermesi gerekiyor. Bunun yüzde 45’i etil, yüzde 15’i izopropil alkolden oluşuyor. Esas reaksiyonun olması için ikisinin de bir arada olması şart. O yüzden yanıcı, parlayıcı bir madde olduğu unutulmamalı. Bu sebepten dolayı sıcakla bir araya gelmesi durumunda olumsuz sonuçlar doğurabilir. Direkt güneş ışığına bırakmamak lazım. Aracımızda koltukta ya da herhangi açık bir yerde değil, torpidoda taşıyabiliriz. Orada mahsuru yok.

DEFORME OLMA VE YANGIN RİSKİ VAR

Çünkü güneş görürse basınç artacak, bu basınç da içindeki boş hacmi sıkıştıracak ve sonra da belki o korktuğumuz ihtimaller olacak. Elbette farklı unsurlar etken. Yüzde 100 dolu bir şişede yanma olmayabilir. Çünkü alkolün genleşebileceği bir alan yok. Ancak belli bir boşluk varsa kimyasal madde boş hacimde birikecek ve gazın sıkışması, sıcak altında kaldığında olumsuz sonuçlar doğuracak. Buna daha çok ‘yanma’ ve ‘parlama’ diyoruz, patlamayı kullanmıyoruz. ‘Yanma’ ve ‘parlama’ durumunda şişe deforme olur. Tabii ateş kaynağına yakın bir yerdeyse de yangın riski oluşturur.”

3 SAATTE BU HALE GELDİ

‘ARABAM YANABİLİRDİ’

Adını vermek istemeyen bir Hürriyet Ankara okuru, geçen hafta sonu güneş altında 3 saat park halinde kalan aracının koltuğunda unuttuğu el dezenfektanı şişesinin deforme olmuş fotoğrafını paylaşarak tehlikeye dikkat çekti. Vatandaş, “Böyle bir ihtimali hiç düşünememiştim. Birkaç saat daha geç kalsam belki de tahmin etmediğim üzücü bir kaza yaşayacaktım. Arabam yanabilirdi. Başıma gelince anladım ancak. Herkesin bu konuda dikkatli olması lazım” diye konuştu.

Dezenfektan ve kolonya şişelerinin üzerinde de yanıcı madde olduğunu gösteren uyarı simgeleri ile ‘Tehlike’, ‘Kolay alevlenir sıvı ve buhar’, “Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeyden uzak tutunuz” gibi ibareler yer alıyor.