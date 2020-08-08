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Ankara Haberleri: Hijyen seferberliği

ANKARA HABERLERİ

Hijyen seferberliği

Hürriyet Haber
08.08.2020 - 00:56 |Son Güncelleme :

İlçe belediyeleri de koronavirüsle mücadele kapsamında denetimlerini, dezenfekte ve temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Hürriyet Haber

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekipleri, toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Hijyen seferberliği

Altındağ, Çankaya ve Yenimahalle belediyeleri bölgelerinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte temizlik çalışmalarını arttırdı.

Hijyen seferberliği

Sincan ile Pursaklar belediyeleri ise ilçelerinde koronavirüs tedbirlerini denetledi, iş yeri sahipleri ile vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Hijyen seferberliği
ABB ekipleri, Başkent’in 6 merkez noktasında bulunan dolmuş duraklarında hijyen çalışması yaptı.

ATLI POLİSLER UYARIYOR

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’ndaki atlı polisler de COVID-19’la mücadele kapsamında alınan maske, sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşları uyarıyor.


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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hijyen seferberliği hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Ağustos 2020 tarihinde saat 00 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hijyen seferberliği haberi güncellenecektir.

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