Hijyen seferberliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekipleri, toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdı.







Altındağ, Çankaya ve Yenimahalle belediyeleri bölgelerinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte temizlik çalışmalarını arttırdı.







Sincan ile Pursaklar belediyeleri ise ilçelerinde koronavirüs tedbirlerini denetledi, iş yeri sahipleri ile vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.



ABB ekipleri, Başkent’in 6 merkez noktasında bulunan dolmuş duraklarında hijyen çalışması yaptı.



ATLI POLİSLER UYARIYOR



15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’ndaki atlı polisler de COVID-19’la mücadele kapsamında alınan maske, sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşları uyarıyor.





