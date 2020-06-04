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Ankara Haberleri: Herkes çok dikkat etmeli

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Herkes çok dikkat etmeli

Murat YILMAZ
04.06.2020 - 23:32 |Son Güncelleme :

Kızılay, Tunalı Hilmi ve Bahçelievler gibi kentin kalbinin attığı merkezi noktaların yer aldığı Çankaya’nın Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bu noktalarda yaşanan yoğunluklara dikkat çekerek “Salgın yokmuş gibi bir anlayış hakim olursa orada büyük bir sıkıntı çıkar” uyarısında bulundu. Vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında çağrı yapan Başkan Taşdelen şunları söyledi:

Murat YILMAZ

İNŞALLAH YENİ TARAFI AĞIR BASAR

Herkes çok dikkat etmeli

“İlk birkaç gün ciddi bir yoğunluk yaşandı. Ümit ediyorum ki Sağlık Bakanlığı’nın bu adımları, bilinçli şekilde Bilim Kurulu ile görüşülerek atılmış adımlardır. Rakamlara biz sahip değiliz, Sağlık Bakanlığı sahip. Bizim yaptığımız şu; Sağlık Bakanlığı ve hükümet süreci yönetirken genelgeleri yayınlıyor. Biz genelgelerin tatbik edilmesini, doğru uygulanmasını kontrol ediyoruz. Temel kural; sosyal mesafeyi korumak, maske takmak ve hijyene önem vermek. ‘Yeni normal’ deniliyor, inşallah bu yeni normal tanımının yeni tarafı ağır basar. Yoksa normale dönersek ikinci bir dalga ile karşılaşılabilir. Yavaş yavaş yeni normale döner inşallah.

HALK BİLİNÇLİ OLARAK SAHİP ÇIKMALI

Salgın yokmuş gibi bir anlayış hakim olursa orada büyük bir sıkıntı çıkar. Buna da halkın bilinçli bir şekilde sahip çıkması lazım. Devlet tedbirleri alır, halkı uyarır ama sonuçta ona uyması gereken yurttaşlarımızdır. Belediye ya da bakanlığın her sokağa her vatandaşın başına dikilme gibi bir şansı yok. Yurttaşlarımız, komşularımız şunu bilmeli; biz normale dönmedik, biz yeni normale dönüyoruz. Daha kontrollü ve sosyal mesafeye dikkat edilen bir hayat var artık. Yeni normal maske takmanın zorunlu olduğu, sosyal mesafenin korunması gerektiği, hijyene dikkat edilecek bir dönem. Normale yeniden dönmedik, yeni bir hayatı kuruyoruz, buna herkesin çok dikkat etmesi lazım.”

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