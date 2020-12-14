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Ankara Haberleri: Her türlü tehlike var ama kaldırım yok

ANKARA HABERLERİ

Her türlü tehlike var ama kaldırım yok

Hürriyet Haber
14.12.2020 - 00:56 |Son Güncelleme :

Yenimahalle’nin Yeni Batı Mahallesi’nde yaşayan Zekeriya Yence, Necip Fazıl ve Sezai Karakoç caddelerinin sorunlarını şöyle sıraladı:

Hürriyet Haber

VATANDAŞ YOLDA YÜRÜYOR

“*Kaldırım olmadığı için ana yoldan yürümek durumunda kalıyoruz. *Aydınlatma yok. Hava karardıktan sonra çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. *Metronun İstanbul Yolu istasyonu çıkışı ise çamurdan geçilmiyor.”

Her türlü tehlike var ama kaldırım yok

KASIM’DA YAPILACAK DENMİŞTİ

Yence, ABB’nin daha önce ‘2020 programına alındı, kasım 2020’ye kadar yolunuz yapılacak’ denildiğini hatırlatarak “Kasım geldi geçti, şimdi de ‘Kış geldi asfalt atamıyoruz’ diyerek oyalıyorlar” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Her türlü tehlike var ama kaldırım yok hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Aralık 2020 tarihinde saat 00 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Her türlü tehlike var ama kaldırım yok haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

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