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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Her türlü tehlike var ama kaldırım yok hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Aralık 2020 tarihinde saat 00 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Her türlü tehlike var ama kaldırım yok haberi güncellenecektir.