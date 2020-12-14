Her türlü tehlike var ama kaldırım yok

VATANDAŞ YOLDA YÜRÜYOR
“*Kaldırım olmadığı için ana yoldan yürümek durumunda kalıyoruz. *Aydınlatma yok. Hava karardıktan sonra çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. *Metronun İstanbul Yolu istasyonu çıkışı ise çamurdan geçilmiyor.”
KASIM’DA YAPILACAK DENMİŞTİ
Yence, ABB’nin daha önce ‘2020 programına alındı, kasım 2020’ye kadar yolunuz yapılacak’ denildiğini hatırlatarak “Kasım geldi geçti, şimdi de ‘Kış geldi asfalt atamıyoruz’ diyerek oyalıyorlar” dedi.
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