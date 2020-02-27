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Ankara Haberleri: Her öğrenci 10 ağaç dikse bütün sokaklar orman olur

ANKARA HABERLERİ

Her öğrenci 10 ağaç dikse bütün sokaklar orman olur

Hürriyet Haber
27.02.2020 - 15:33 |Son Güncelleme :

Keçiören Belediyesi, Bademlik Mahallesi Necip Fazıl İlkokulu ve Ortaokulu’nda düzenlenen törenle 3 bin adet sedir fidanı dağıttı.

Hürriyet Haber

Bademlik Mahallesi’ne adını veren 20 adet badem ağacı da okul bahçesine dikildi. Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Umudumuz, ikbalimiz, melek ve çiçeklerimiz olan sevgili çocuklarımıza fidan dağıtıyoruz. Dağıttığımız bu fidanları dikeceğiz, koruyacağız, sulayacağız ve takibini yapacağız. Burada bir öğrenci ordusu var. Her bir öğrencimiz 10 ağaç dikse bütün sokaklarımız orman olur. Keçiören’i Ankara’nın ve Türkiye’nin en yeşil ilçesi yapacağız. Her sokağımıza diktiğimiz ağacımızın sorumluluğu çocuklarımızda olacak” dedi.

Her öğrenci 10 ağaç dikse bütün sokaklar orman olur

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Her öğrenci 10 ağaç dikse bütün sokaklar orman olur hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Şubat 2020 tarihinde saat 15 33’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Her öğrenci 10 ağaç dikse bütün sokaklar orman olur haberi güncellenecektir.

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