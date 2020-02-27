Her öğrenci 10 ağaç dikse bütün sokaklar orman olur

Bademlik Mahallesi’ne adını veren 20 adet badem ağacı da okul bahçesine dikildi. Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Umudumuz, ikbalimiz, melek ve çiçeklerimiz olan sevgili çocuklarımıza fidan dağıtıyoruz. Dağıttığımız bu fidanları dikeceğiz, koruyacağız, sulayacağız ve takibini yapacağız. Burada bir öğrenci ordusu var. Her bir öğrencimiz 10 ağaç dikse bütün sokaklarımız orman olur. Keçiören’i Ankara’nın ve Türkiye’nin en yeşil ilçesi yapacağız. Her sokağımıza diktiğimiz ağacımızın sorumluluğu çocuklarımızda olacak” dedi.
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