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Ankara Haberleri: Henüz kontrol altında değil

ANKARA HABERLERİ

Henüz kontrol altında değil

Sedat CENİKLİ
11.06.2020 - 23:09 |Son Güncelleme :

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tedbirlerin kaldırılmasının ardından Ankara’da da vaka sayılarında artış gözlendiğini belirterek uyardı: “Servisler iyice boşalmıştı, yine dolmaya başladı. Henüz kontrol altında olduğunu söylemek mümkün değil.”

Sedat CENİKLİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, önceki günkü Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında, “Ankara’da son 2-3 gün bir yükseliş söz konusuydu. Bugünden itibaren Ankara da düşüşe geçmiş oldu” sözleriyle Başkent’in koronavirüs tablosuna dikkat çekti. Hürriyet Ankara, Koca’nın sözlerini ve kentteki son durumu Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’a sordu. Vaka sayılarındaki birer günlük artış ya da azalış üzerinden değerlendirme yapmanın sağlıklı olmadığını belirten Ceyhan, “Rakamlar bizim elimizde yok. Bakanlık’ta var. Ancak gözlemlediğimiz kadarıyla İstanbul ve İzmir’de olduğu gibi Ankara’da da artış yönünde biraz kıpırdama görülüyor. Servisler iyice boşalmıştı, yine dolmaya başladı. Ama tabii ki en başlardaki gibi doluluk yok” diye konuştu. Salgının henüz kontrol altına alınmadığına dikkat çeken Ceyhan, sözlerine şöyle devam etti:

Henüz kontrol altında değil

ŞEHİRLER ARASI TRANSFERLE TAŞINDI

“Henüz kontrol altında olduğunu söylemek mümkün değil. Bakanlık’tan aldığımız haberlere göre Diyarbakır, Gaziantep, Samsun gibi birçok ilde vaka artışları olduğunu biliyoruz. Bu artışların büyük kısmının sebebi, İstanbul gibi vakaların yoğun olduğu illerden yapılan şehirler arası transferlerden kaynaklanıyor. Bütün tedbirler kalkınca alışveriş merkezleri, restoranlar, Ankara’da kalabalıkların oluştuğu açık alanlar gibi odak noktaları da bu artışa sebep olabilir.

65 YAŞ ÜZERİNİN DE ÇIKMASI RİSKLİ

Esas sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Yeni vakaların ortalama yaşı 30 yaş altı. Bunlar genellikle hastalığı hafif atlatıyor. Birçoğu hastaneye yatma durumunu yaşamıyor ama bunların bulaştırabileceği 60 yaş üstü grup var. Bugüne kadar ölüm oranın az olması, 65 yaş üstünü evde tutmamızdan kaynaklıydı. Şimdi o insanlar da dışarı çıkmaya başladı ve artık hastalık bulaşan bu yaş grubu yavaş yavaş hastalanmaya başlayacak. Belki yoğun bakıma yatacak. Tedbirler kaldırılırken onların (65 yaş üzeri) da dışarı çıkarılması riskli bir olay.

ETKİSİNİ İKİ HAFTADA GÖRECEĞİZ

Başka bir önerim vardı benim. Onların rahat yürüyüş yapabilecekleri alanlar belirlenip, oralara yönlendirilebilirlerdi. Belediye ve kolluk kuvvetleri tarafından da o alanlara, diğer yaş gruplarının tedbirsiz girip girmediği denetlenirdi. AVM, kuaför, devlet daireleri, bankalar haftada bir gün sadece bu kişilere hizmet verebilirdi. Ama şimdi hiçbir sınırlama getirilmeksizin ‘Dışarı çıkabilirsiniz’ denilince ciddi bir risk oluşturacak. Birçoğu kıraathanelere gidecek mesela. Önümüzdeki haftadan itibaren iki hafta içinde bunun etkisinin ne olduğunu göreceğiz.”

MASKELİ MESAFELİ YAŞAM

Henüz kontrol altında değil

Yeni normal olarak adlandırılan bu dönemde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının unutulmaması gerektiğini vurgulayan Ceyhan, “Bu döneme ‘maskeli mesafeli yaşam’ diyorum. Herkesin aklında kolay kalıyor. Zaten el hijyeni, sadece koronavirüsle ilgili değil genelde de yapmamız gereken bir önlem. Bu dönemde bunları yaparsak, bulaş riskini yüzde 3’lere falan indiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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