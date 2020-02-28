Helal size kaptanlar

EGO Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan otobüs şoförü Hacı Ali Çiğdem, geçtiğimiz günlerde Misket Mahallesi-Kızılay hattında sefer yaparken son durağa geldiğinde otobüste bir kadın çantası unutulduğunu fark etti. Çiğdem, çantada yüklü miktarda para ve ziynet eşyası olduğunu görünce durumu hemen Akdere Polis Karakolu’na bildirdi. Polis tarafından incelenen çantanın içerisinde 33 bin TL para, ziynet eşyası ve kişisel eşyalar olduğu belirlendi. Eşyalar, burada tutanak tutulduktan sonra sahibine güvenli ve eksiksiz bir şekilde teslim edildi.

BİZ İNSANLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK

Çiğdem şunları söyledi: “Servisi bitirecektim, çantayı fark ettim. Sahibi de son duraktan bir durak önce inmiş. Hemen gelip bize müracaat etti, ben yine de hemen teslim etmeyip karakola söyledim. Karakolda sahibinin o yolcu olduğu kesinleşince tutanakla çanta kendisine teslim edildi. Biz insanlık görevimizi yaptık. İnşallah çocuklarımız da bizim izimizden gider. EGO Genel Müdürümüz de belgeyle bizi onurlandırdı, kendisine ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum.”

ÇANTANIN SAHİBİ IRAKLI ÇIKTI





Benzer bir olayı Siteler-Kızılay-Ulus hattında görev yapan EGO otobüs şoförü Mustafa Tekin de yaşadı. Servise çıktığı otobüste bir adet bilgisayar çantası bulan Tekin, çantanın içinde 50 bin Irak dinarı ve bir adet tablet olduğunu gördü. Bu arada turist olarak Türkiye’ye gelen Iraklı yolcu da havaalanında çantasının kaybolduğunu fark ederek, otobüs hareket noktasına döndü. Tutulan tutanakların ardından çanta, sahibine teslim edildi. Iraklı vatandaşın şoför Tekin ve yetkililere teşekkür ederek, “Eskiden Türkiye’yi seviyordum, şimdi daha çok seviyorum” dediği öğrenildi.

ÖZLEDİĞİMİZ DAVRANIŞ BİÇİMİ HALİNE GELDİ

Çantaları sahiplerine teslim eden şoförler ile tanışmak isteyen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş da Hacı Ali Çiğdem ve Mustafa Tekin’i makamında ağırlayarak, örnek davranışları nedeniyle kendilerine teşekkür belgesi verdi. Genel Müdür Alkaş, “İşini layıkıyla yapan arkadaşlarımızın ödüllendirilmesi gerekiyor. Bu tarz davranışlar özlediğimiz bir davranış biçimi haline geldi. Göreviniz sırasında göstermiş olduğunuz örnek davranıştan dolayı, sizi kutluyor ve teşekkür ediyorum” dedi.