Hedef kesintisiz trafik akışı

Alt geçit ve üst geçit köprüsü, önemli bir arter olan Turan Güneş Bulvarı üzerinde, trafiğin yoğun olduğu iki sinyalize kavşakta inşa edilecek. Projenin hayata geçmesinin ardından sağa ve sola dönüşlerin hem daha güvenli ve konforlu olması hem de kesintisiz trafik akışı sağlanması hedefleniyor. Projeyi sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankaralının can güvenliği bizim en büyük önceliğimiz” dedi.
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