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Ankara Haberleri: Hedef kesintisiz trafik akışı

ANKARA HABERLERİ

Hedef kesintisiz trafik akışı

Hürriyet Haber
02.12.2020 - 23:47 |Son Güncelleme :

Büyükşehir Belediyesi, TRT önünde 2 gidiş 2 geliş üst geçit köprü, Panora giriş kavşağında ise 2 gidiş 2 geliş olacak şekilde alt geçit yapmaya hazırlanıyor.

Hürriyet Haber

Alt geçit ve üst geçit köprüsü, önemli bir arter olan Turan Güneş Bulvarı üzerinde, trafiğin yoğun olduğu iki sinyalize kavşakta inşa edilecek. Projenin hayata geçmesinin ardından sağa ve sola dönüşlerin hem daha güvenli ve konforlu olması hem de kesintisiz trafik akışı sağlanması hedefleniyor. Projeyi sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankaralının can güvenliği bizim en büyük önceliğimiz” dedi.

Hedef kesintisiz trafik akışı

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hedef kesintisiz trafik akışı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Aralık 2020 tarihinde saat 23 47’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hedef kesintisiz trafik akışı haberi güncellenecektir.

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