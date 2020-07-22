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Ankara Haberleri: Hedef görev süresinde tamamını bitirmek

ANKARA HABERLERİ

Hedef görev süresinde tamamını bitirmek

Hürriyet Haber
22.07.2020 - 16:12 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ile birlikte Ankara Kalesi’nin tarihi evlerinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Hürriyet Haber

Kale bölgesinde yapılacak restorasyonun yıllardır konuşulduğunu ifade eden Başkan Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:
“Burası Ankara’ya gelen turistlerin mutlaka gezmek isteyecekleri bir alan. Ankara’nın hem tarihini hem de kültürünü yansıtıyor. Biz ne kadar gecikirsek buradaki tarih ve kültür de o kadar yok oluyor. Her birinin ayrı bir özelliği olan bu evlerin restore edilmesi bir kültürün yaşatılması demek. Amacımız görev süremizde bu evlerin tamamını bitirmek.”

Hedef görev süresinde tamamını bitirmek

RİNG BAŞLADI

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi ve Ford Otosan iş birliğinde Ankara Kalesi başta olmak üzere Ulus ve çevresindeki tarihi alanlara hibrit (elektrikli) araçlarla ücretsiz ring hizmeti başladı. Türkiye’de üretilen şarj edilebilir hibrit ticari araç Ford Custom PHEV, Ankaralılara hizmet verecek. Ankara Kalesi önünde yapılan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katıldığı törenle teslim alınan araçlardan biri Ulus’taki tarihi yerlere ring servisi yapacak, diğeri ise Başkent 153 mobil ekipleri tarafından kullanılacak. Başkan Yavaş, “Ulus Atatürk Heykeli önünden düzenli ring turları yapılacak. Buraya araçlarıyla gelmek zorunda olan ve otopark sıkıntısı yaşayan turistler için büyük bir kolaylık olacağını düşünüyorum. İnşallah bu bir başlangıç olur ve Ankara’da elektrikli araçların sayısı artar” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hedef görev süresinde tamamını bitirmek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Temmuz 2020 tarihinde saat 16 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hedef görev süresinde tamamını bitirmek haberi güncellenecektir.

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