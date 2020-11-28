Hayvanları öldürmek uzlaşma konusu olmamalı

Sincan Necip Fazıl Kısakürek Parkı’nda ocak ayında 6 köpek ile 14 güvercini zehirlemek ve çevreyi kasten kirletmekten İsmail Koç hakkında açılan davanın ikinci duruşması 26 Kasım’da görüldü. Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada, parkta yapılan bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan rapor, mahkemeye sunuldu. Bilirkişi raporu zehirli etlerin ‘çevreye kalıcı zarar olmadığı’ yönünde olurken, mahkemeden ‘mala zarar verme’ suçu gerekçesiyle sanık İsmail Koç ile zehirlenen hayvanların sahipleri arasında ‘uzlaşı mekanizmasının işletilmesi’, uzlaşma sağlanmazsa önümüzdeki 19 Ocak’ta görülecek duruşmada hükmü mahkemenin vermesi kararı çıktı. Zehirlenen köpeklerin sahipleri Melisa Yalnız, Ebru Gökdemir ve Handan Hancıoğlu ise sanığın cezalandırılması taleplerini yineleyerek, uzlaşmayı kabul etmeyeceklerini söyledi.

SAVCILAR RESEN HAREKETE GEÇMELİ

Davanın taraflarından Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan ise, “Bir canlının canını almak uzlaşı konusu olacak bir durum değil. Bu tür katliamları önlemek için bir caydırıcılık olması gerekiyor. Bugün yapılacak bir uzlaşı yeni katliamların önünü açacaktır” dedi. Sayılgan şöyle devam etti: “Sanık ‘ben köpekten korktum zehirledim’ diyor. Korktuğumuz bir canlıyı zehirleme veya öldürme hakkımız olmamalı. Burada asıl problem hukuk sistemimizde. Hayvanın bir mal değil bir can olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Taşıdıkları bu can bize ait değil. Onların da biz insanlar gibi yaşama hakkı var. Hayvana şiddetin şikâyete tabi olmaması, savcılıkların resen harekete geçmesi gerekiyor.

SİGARA CEZASIYLA AYNI KATEGORİDE

Hayvanı öldürmek veya tecavüz etmek yasak bir alanda sigara içmekle aynı kategoride cezalandırılıyor. Meclis’te 15 yıldır mücadelesini verdiğimiz bir hayvan hakları kanunu var. Bizim amacımız hayvana şiddetin, kabahatler kanunundan çıkıp, ceza kanunu kapsamına girmesi ve faillerin hapis cezasıyla yargılanması. Bu kanun çıkmadığı için sicillerine bile işlenmeden basit bir para cezasıyla bu işten sıyrılabiliyorlar. Basitçe kurtulabildikleri için masum canları öldürmekten korkmuyorlar.”

BİLİRKİŞİ RAPORU: KALICI ZARAR YOK

Ekim ayında parkta yapılan bilirkişi incelemesi sonucunda hazırlanan rapor da mahkemeye sunuldu. Bilirkişiler, sanık tarafından atılan zehirli etlerin köpekler tarafından yenildiğini, kalanın da güvenlik görevlileri tarafından toplandığını, zehrin miktarının az olduğunu, içme su kaynağına yakın olmadığını raporladı ve ‘çevreye kalıcı zarar verilmediği’ görüşünde birleşti.

İTİRAF ETMİŞTİ

Sanık İsmail Koç, köpeklerin kendisine ve çocuklarına saldırdığını iddia ederek savunmasında, kemik kırıntıları ile et parçalarına fare zehri katarak parkın muhtelif yerlerine attığını ve 6 köpeğin öleceğini düşünmediğini ifade etmişti.