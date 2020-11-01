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Ankara Haberleri: Hayvana şiddet cezasız kalmasın

ANKARA HABERLERİ

Hayvana şiddet cezasız kalmasın

Doğahan GİRİTLİOĞLU
01.11.2020 - 02:56 |Son Güncelleme :

Sincan’da ocak ayında zehirli etle 6 köpek ve 14 güvercinin öldürüldüğü Necip Fazıl Parkı’nda, hakim ve bilirkişi ‘zehrin çevreye kalıcı zarar’ verip vermediği yönünde keşif yaptı.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Dün gerçekleşen keşifte mahkemenin bir üye hakimi, besledikleri köpekleri zehirlenen mahalle sakinlerinin yanı sıra çok sayıda hayvansever ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyesi katıldı. HAYTAP Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan hayvanları zehirleyen kişinin hapis cezasıyla yargılanması gerektiğini savunarak, “Sincan’da 20 canlıyı öldüren kişi suçunu itiraf etti ama kabahatlar kanununa girdiği için basit bir para cezasıyla kurtulabilir. Bu olayların durması için bu suçun ceza kanuna girmesi, zanlının hapis cezasıyla yargılanması gerekiyor” dedi. Hayvana şiddetin, kabahatler kanunudan çıkıp ceza kanunu kapsamına girmesi ve faillerin hapis cezasıyla yargılanması istediklerini kaydeden Sayılgan, “Bu kanun bütün Türk halkı tarafından talep ediliyor. TBMM’nin bu sese kulak vermesini temenni ediyoruz” diye konuştu.

Hayvana şiddet cezasız kalmasın

KANUNUNDAKİ EKSİKLİĞİ GÖSTERİYOR

Keşif çalışmalarına katılan HAYTAP avukatı Eren Değirmenci, “Sanık, ‘mala zarar vermek’ ve ‘çevreye kasten zarar vermek’ suçlarından yargılamaya başlandı. Bu kişi onlarca hayvanı öldürdü ve eğer bu köpeklerden birkaç tanesi mahalleli tarafından sahiplenilip, aşı kartı çıkarılmış olmasa hiçbir ceza almadan kurtulacaktı. Bu da bize ceza kanunundaki eksikliği gösteriyor” dedi.

Hayvana şiddet cezasız kalmasın

Sanık İ.K., fare zehri kattığı et parçalarını parka koyduğunu itiraf etmişti.

 

 

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Yasal Bilgilendirme

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