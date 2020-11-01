Hayvana şiddet cezasız kalmasın

Dün gerçekleşen keşifte mahkemenin bir üye hakimi, besledikleri köpekleri zehirlenen mahalle sakinlerinin yanı sıra çok sayıda hayvansever ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyesi katıldı. HAYTAP Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan hayvanları zehirleyen kişinin hapis cezasıyla yargılanması gerektiğini savunarak, “Sincan’da 20 canlıyı öldüren kişi suçunu itiraf etti ama kabahatlar kanununa girdiği için basit bir para cezasıyla kurtulabilir. Bu olayların durması için bu suçun ceza kanuna girmesi, zanlının hapis cezasıyla yargılanması gerekiyor” dedi. Hayvana şiddetin, kabahatler kanunudan çıkıp ceza kanunu kapsamına girmesi ve faillerin hapis cezasıyla yargılanması istediklerini kaydeden Sayılgan, “Bu kanun bütün Türk halkı tarafından talep ediliyor. TBMM’nin bu sese kulak vermesini temenni ediyoruz” diye konuştu.

KANUNUNDAKİ EKSİKLİĞİ GÖSTERİYOR

Keşif çalışmalarına katılan HAYTAP avukatı Eren Değirmenci, “Sanık, ‘mala zarar vermek’ ve ‘çevreye kasten zarar vermek’ suçlarından yargılamaya başlandı. Bu kişi onlarca hayvanı öldürdü ve eğer bu köpeklerden birkaç tanesi mahalleli tarafından sahiplenilip, aşı kartı çıkarılmış olmasa hiçbir ceza almadan kurtulacaktı. Bu da bize ceza kanunundaki eksikliği gösteriyor” dedi.

Sanık İ.K., fare zehri kattığı et parçalarını parka koyduğunu itiraf etmişti.