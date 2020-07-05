Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Hayati risk oluşturuyor

Ankara Haberleri: Hayati risk oluşturuyor

ANKARA HABERLERİ

Hayati risk oluşturuyor

Sedat CENİKLİ
05.07.2020 - 10:55 |Son Güncelleme :

DSİ, yaz aylarında boğulma sebebiyle ortalama 100 ölümün yaşandığını belirterek; Ankara İtfaiyesi de “Cankurtaran hizmetinin verilmediği, kontrol sağlanmayan suya serinlemek amaçlı bile olsa girilmemeli. Güzel anlar trajediye dönüşmesin” diyerek vatandaşı uyardı.

Sedat CENİKLİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Salih Kurumlu, bunaltıcı sıcak havalarda serinlemek için baraj, sulama kanalı ve gölet gibi kontrolsüz sulara girilmemesi konusunda vatandaşı uyardı. Başkent’te önceki yıllarda yaz aylarında boğulma vakalarının görüldüğünü hatırlatan Kurumlu, şunları söyledi: “Tüm dünyayı ve ülkemizi sarsan pandemi süreci boyunca tedbirler kapsamında vatandaşlarımızın, evlerinde kaldığı dönemlerde zor günler geçirdiklerinin farkındayız. Ancak vatandaşlarımız hem pandemi dönemindeki bıkkınlık hem de bunaltıcı sıcaklarla kendilerini attıkları piknik alanlarında daha dikkatli olmalılar.

Hayati risk oluşturuyor

KONTROLSÜZ SUYA GİRME

Cankurtaran hizmetinin verilmediği, kontrol sağlanmayan göl, gölet, baraj ve akarsu gibi hiçbir suya serinlemek amaçlı bile olsa girilmemeli. Aileleriyle güzel anlar geçirmek ve eğlenmek amacıyla gittikleri piknikler trajediye dönüşmesin. Tüm vatandaşlarımızın bu uyarıları dikkate alarak, güzel anlar yaşamasını temenni ediyoruz.”

Hayati risk oluşturuyor

HER YAZ 100 ÖLÜM

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü de her yaz ortalama 100 kişinin boğularak öldüğüne dikkat çeken bir uyarı yaptı:

“Bu noktalarda (baraj, sulama kanalı ve göletler) zemin yapısının dalgalı ve engebeli olması sebebiyle su derinliği ani olarak değişim gösterebiliyor. Zemin çamur formunda oluyor. Su içinde sıcaklığın düşük olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu hipotermi yaşanabiliyor ve tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması risk yaratıyor. Serinlemek ya da yüzmek maksadıyla barajlar ve kanallara girmek hayati risk oluşturuyor. Unutulmamalıdır ki her yıl sulama kanalı, baraj ve göletlerde serinlemek isteyen ortalama 100 çocuğumuz ve gencimiz can vermektedir.” Deniz ÇİÇEK/AA

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hayati risk oluşturuyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Temmuz 2020 tarihinde saat 10 55’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hayati risk oluşturuyor haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Ankara evim gibi

Ankara evim gibi

Yürüyen merdivenlere led ışıklı aydınlatma

Yürüyen merdivenlere led ışıklı aydınlatma

ABB’den Altındağ’ın gençlik merkezine mühür

ABB’den Altındağ’ın gençlik merkezine mühür

ATO iletti ODTÜ çözdü

ATO iletti ODTÜ çözdü

Taksicilerden levha tepkisi

Taksicilerden levha tepkisi

Çevre bize emanet

Çevre bize emanet

6 ayda 174 yeni ruhsat verildi

6 ayda 174 yeni ruhsat verildi

Amacımız vatandaşa hizmet

Amacımız vatandaşa hizmet

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

05 Temmuz 2020, Pazar
  • İmsak
    03:25
  • Güneş
    05:19
  • Öğle
    12:58
  • İkindi
    16:55
  • Akşam
    20:28
  • Yatsı
    22:13
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.