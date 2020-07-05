Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Salih Kurumlu, bunaltıcı sıcak havalarda serinlemek için baraj, sulama kanalı ve gölet gibi kontrolsüz sulara girilmemesi konusunda vatandaşı uyardı. Başkent’te önceki yıllarda yaz aylarında boğulma vakalarının görüldüğünü hatırlatan Kurumlu, şunları söyledi: “Tüm dünyayı ve ülkemizi sarsan pandemi süreci boyunca tedbirler kapsamında vatandaşlarımızın, evlerinde kaldığı dönemlerde zor günler geçirdiklerinin farkındayız. Ancak vatandaşlarımız hem pandemi dönemindeki bıkkınlık hem de bunaltıcı sıcaklarla kendilerini attıkları piknik alanlarında daha dikkatli olmalılar.

KONTROLSÜZ SUYA GİRME

Cankurtaran hizmetinin verilmediği, kontrol sağlanmayan göl, gölet, baraj ve akarsu gibi hiçbir suya serinlemek amaçlı bile olsa girilmemeli. Aileleriyle güzel anlar geçirmek ve eğlenmek amacıyla gittikleri piknikler trajediye dönüşmesin. Tüm vatandaşlarımızın bu uyarıları dikkate alarak, güzel anlar yaşamasını temenni ediyoruz.”

HER YAZ 100 ÖLÜM

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü de her yaz ortalama 100 kişinin boğularak öldüğüne dikkat çeken bir uyarı yaptı:

“Bu noktalarda (baraj, sulama kanalı ve göletler) zemin yapısının dalgalı ve engebeli olması sebebiyle su derinliği ani olarak değişim gösterebiliyor. Zemin çamur formunda oluyor. Su içinde sıcaklığın düşük olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu hipotermi yaşanabiliyor ve tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması risk yaratıyor. Serinlemek ya da yüzmek maksadıyla barajlar ve kanallara girmek hayati risk oluşturuyor. Unutulmamalıdır ki her yıl sulama kanalı, baraj ve göletlerde serinlemek isteyen ortalama 100 çocuğumuz ve gencimiz can vermektedir.” Deniz ÇİÇEK/AA