Havamız ‘iyi’leştirengimiz yeşerdi

Koronavirüs nedeniyle insanların büyük çoğunluğunun evlere kapanması, hava kalitesinde de gözle görülür bir iyileşme sağladı. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında çok sayıda mekânın kapatılmasıyla birlikte fosil yakıt daha az kullanılır hale geldi. Vatandaşların eve kapanmasıyla da kentlerdeki kişisel motorlu araç ve toplu ulaşım kullanımı azaldı. Hem trafik yoğunluğunun hem de fosil yakıt kullanımının azalmasının ardından Türkiye genelinde hava kirliliğinin düştüğü görüldü.

'MEMNUN EDİCİ SEVİYEDE’

Hava kalitesindeki iyileşme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hava kalite izleme istasyonları verilerine de yansıdı. ‘www.havaizleme.gov.tr’ adresli internet sitesindeki verilere göre, geçen haftaya kadar bazı semtlerindeki kirlilik değerleri ‘tehlike sınırı’nı aşan Başkent’te hava kalitesi son bir haftada, ‘iyi’ seviyeye düşmüş durumda. Ankara’nın 8 farklı noktasında ölçüm yapan istasyonların bir haftalık ölçümlerine göre hava kalite indeksi düne kadar tüm bölgelerde, günlük ortalama 50 PM10’nun(partikül madde) altında kaldı. Hava kalite indeksi, sadece dün sabah saatlerinde birkaç noktada 50 PM10’u aşarak ‘orta’ seviyeye çıktı. Daha önce bazı semtleri için “Sağlık alarmı” uyarısının yapıldığı sitede bu kez Ankara için, “Hava kalitesi memnun edici ve hava kirliliği az riskli veya hiç risk teşkil etmiyor” ifadesi kullanıldı.

İstasyonların son bir haftadaki ölçümlerine göre kentteki günlük ortalama hava indeksleri şöyle:

SİTELER ALARM VERMİŞTİ

Hürriyet Ankara’nın ketteki hava kirliliğine dikkat çekmek amacıyla yaptığı 23 Kasım 2019 tarihli ‘Kirlilik her yerde’ haberinde, Bahçelievler ve Kayaş dışındaki tüm istasyonlarda hava kalite indeksi ‘hassas’ seviyenin üzerindeydi. Hava kirliliğinin 323 PM10 ölçüldüğü ve ‘tehlikeli’ durumda olan Siteler için “Sağlık alarmı: Herkes daha ciddi sağlık etkileriyle karşılaşabilir” uyarısı yapılmıştı.