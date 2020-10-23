Hava kalitesi düştü

Koronavirüse karşı alınan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamalarının etkisiyle iyileşme gözlenmeye başlayan hava kalitesi, normalleşme süreciyle birlikte düşmeye başladı. Kentlilerin sokağa dönmesiyle artan motorlu araç kullanımı, açılan fabrika ve mekânların fosil atıklarının neden olduğu kirlilik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hava kalite izleme istasyonları verilerine de yansıdı. 22 Mart’ta kent genelindeki 8 istasyonda ‘memnun edici’ seviyede olan hava kalitesi 23 Ekim’de yalnızca 3 bölgede ölçüldü.

2 BÖLGE HASSAS 3 BÖLGE ORTA SEVİYE

Ankara’nın 8 farklı noktasında ölçüm yapan istasyonların 23 Ekim’e ait verilerine göre; Bahçelievler ve Siteler bölgesinde hava kirliliği ‘hassas’ olarak ölçüldü ve ‘Hassas gruplar için sağlık etkileri oluşabilir, ‘açık hava sporları bisiklet sürmek ve dışarıda piknik yapmak için iyi bir hava değil’ uyarısı yapıldı. Sincan, Sıhhiye ve Demetevler’de ise kirlilik orta seviye olarak ölçüldü ve ‘hava kirliliğine hassas olan insanlar için orta düzeyde sağlık endişesi oluşabilir’ uyarısı yapıldı.

22 Mart’ta bütün istasyonlar yeşil renkte gözüken ‘memnun edici’ seviyedeyken, 23 Ekim’de Bahçelievler ve Siteler’de ‘hassas’ seviyesini işaret eden turuncu renk, Sincan, Sıhhiye, Demetevler ise ‘orta’ seviyeyi işaret eden sarı renkteydi.





KEÇİÖREN, KAYAŞ, ÇUBUK RİSK TEŞKİL ETMİYOR

Keçiören, Kayaş ve Çubuk’ta ise hava kalite endeksi günlük ortalama 50 PM10’nun(partikül madde) altında kaldı. 3 bölgede için de; ‘Hava kalitesi memnun edici’ seviyede denilerek, ‘hava kirliliği az riskli veya hiç risk teşkil etmiyor’ bilgisi paylaşıldı.

‘KİR PERDESİ ARALANMIŞTI’

Hürriyet Ankara 23 Mart’ta ‘Kir Perdesi Aralandı’ manşetiyle kentlilerin eve kapanması ve motorlu taşıt kullanımın azalmasıyla hava kalitesinde meydana gelen iyileşmeyi gündeme getirmişti. O günün verilerine göre ölçüm yapan 8 istasyonda da hava kalitesi memnun edici seviyedeydi.