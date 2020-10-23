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Ankara Haberleri: Hava kalitesi düştü

ANKARA HABERLERİ

Hava kalitesi düştü

Doğahan GİRİTLİOĞLU
23.10.2020 - 17:05 |Son Güncelleme :

Kent genelindeki 8 istasyonda mart ayında ‘memnun edici’ seviyede olan hava kirliliği, ekim ayında Bahçelievler ve Siteler’de ‘hassas’, Sincan, Sıhhiye, Demetevler’de ise ‘orta’ seviyeye ulaştı.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Koronavirüse karşı alınan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamalarının etkisiyle iyileşme gözlenmeye başlayan hava kalitesi, normalleşme süreciyle birlikte düşmeye başladı. Kentlilerin sokağa dönmesiyle artan motorlu araç kullanımı, açılan fabrika ve mekânların fosil atıklarının neden olduğu kirlilik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hava kalite izleme istasyonları verilerine de yansıdı. 22 Mart’ta kent genelindeki 8 istasyonda ‘memnun edici’ seviyede olan hava kalitesi 23 Ekim’de yalnızca 3 bölgede ölçüldü.

2 BÖLGE HASSAS 3 BÖLGE ORTA SEVİYE

Ankara’nın 8 farklı noktasında ölçüm yapan istasyonların 23 Ekim’e ait verilerine göre; Bahçelievler ve Siteler bölgesinde hava kirliliği ‘hassas’ olarak ölçüldü ve ‘Hassas gruplar için sağlık etkileri oluşabilir, ‘açık hava sporları bisiklet sürmek ve dışarıda piknik yapmak için iyi bir hava değil’ uyarısı yapıldı. Sincan, Sıhhiye ve Demetevler’de ise kirlilik orta seviye olarak ölçüldü ve ‘hava kirliliğine hassas olan insanlar için orta düzeyde sağlık endişesi oluşabilir’ uyarısı yapıldı.

Hava kalitesi düştü

22 Mart’ta bütün istasyonlar yeşil renkte gözüken ‘memnun edici’ seviyedeyken, 23 Ekim’de Bahçelievler ve Siteler’de ‘hassas’ seviyesini işaret eden turuncu renk, Sincan, Sıhhiye, Demetevler ise ‘orta’ seviyeyi işaret eden sarı renkteydi.

Hava kalitesi düştü

KEÇİÖREN, KAYAŞ, ÇUBUK RİSK TEŞKİL ETMİYOR

Keçiören, Kayaş ve Çubuk’ta ise hava kalite endeksi günlük ortalama 50 PM10’nun(partikül madde) altında kaldı. 3 bölgede için de; ‘Hava kalitesi memnun edici’ seviyede denilerek, ‘hava kirliliği az riskli veya hiç risk teşkil etmiyor’ bilgisi paylaşıldı.

Hava kalitesi düştü

‘KİR PERDESİ ARALANMIŞTI’

Hürriyet Ankara 23 Mart’ta ‘Kir Perdesi Aralandı’ manşetiyle kentlilerin eve kapanması ve motorlu taşıt kullanımın azalmasıyla hava kalitesinde meydana gelen iyileşmeyi gündeme getirmişti. O günün verilerine göre ölçüm yapan 8 istasyonda da hava kalitesi memnun edici seviyedeydi.

 

 

 

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hava kalitesi düştü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Ekim 2020 tarihinde saat 17 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hava kalitesi düştü haberi güncellenecektir.

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