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Ankara Haberleri: Hastanelerle güçlü dayanışma

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Hastanelerle güçlü dayanışma

Murat YILMAZ
07.05.2020 - 10:01 |Son Güncelleme :

Koronavirüsle mücadelede önemli bir konumda bulunan 4 pandemi hastanesinin bulunduğu Altındağ’da hastanelerle irtibat halinde olduklarını belirten Başkan Asım Balcı, “Bu süreçte Altındağ Belediyesi olarak hastanelerimizle büyük ve güçlü bir dayanışma içerisindeyiz” dedi.

Murat YILMAZ

Hastanelerle güçlü dayanışma

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi pandemiyle mücadelenin kalesi olan hastanelerin Altındağ’da bulunduğuna dikkat çeken Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, hastanelere ve sağlık çalışanlarına yönelik çalışmalarını Hürriyet Ankara’ya anlattı: “Koronavirüs salgını sonrası bölgemizdeki hastanelerle el ele verdik. Bu salgınla mücadelede onları yalnız bırakmadık. Elimizden ne geliyorsa bir fazlasını yapmaya çalıştık. Hastanelerimizin başhekimleriyle ve diğer yöneticileriyle sürekli irtibat halindeyiz. Salgınla mücadele ön safta savaşan tüm sağlık çalışanlarına minnettarız. Bu süreçte Altındağ Belediyesi olarak hastanelerimizle büyük ve güçlü bir dayanışma içerisindeyiz.

Hastanelerle güçlü dayanışma

RENKLİ LALELER MORAL OLDU

Hastanelerin dezenfeksiyonunun yanı sıra sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonu için de örnek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Altındağ’daki tüm hastaneleri düzenli olarak dezenfekte ettik. Ancak bunlarla da yetinmedik. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, İbni Sina Hastanesi ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçelerine sağlıkçılara moral vermek için rengârenk laleler diktik. Çok sayıda teşekkür mesajı aldık. Onların mutlu olduğunu görünce bizde mutlu olduk.

PARK VE DİNLENME ALANI

Şimdi hastane yönetiminden gelen talep üzerine Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsüne 2 adet çocuk oyun parkı yapıyoruz. Ayrıca sağlık çalışanlarının güzelce vakit geçirebilmesi için 2 adet de dinlenme alanı oluşturuyoruz. Hastanenin kaldırımlarını da baştan aşağı yeniliyoruz. Belediye olarak bugüne kadar verdiğimiz desteği her zaman sürdürmeye devam edeceğiz.”

KONUKEVİNİN KAPILARI SAĞLIKÇILARA AÇILDI

Belediyeye ait Anafartalar Konukevi’ni de sağlık çalışanlarının kullanımına açtıklarını da hatırlatan Başkan Balcı, “Hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarını konukevimizde ağırlıyoruz. Onlara yemek ikramında da bulunuyoruz. Hastanelere ve sağlık çalışanlarına öncelik verdik. Öte yandan Altındağ sınırlarındaki tüm sağlık merkezlerini ve eczaneleri düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Kısacası sağlık çalışanlarımıza moral verecek lale ekiminden konaklamalarına kadar pek çok alanda elimizi taşın altına koyduk. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hastanelerle güçlü dayanışma hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Mayıs 2020 tarihinde saat 10 01’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hastanelerle güçlü dayanışma haberi güncellenecektir.

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