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Ankara Haberleri: Hastanede değil kurallarla durdurulur

ANKARA HABERLERİ

Hastanede değil kurallarla durdurulur

  Doğahan GİRİTLİOĞLU
05.12.2020 - 00:48 |Son Güncelleme :

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, “Koronavirüs hastalarıyla aynı ortamda mücadele veren sağlıkçılar kurallara uyarak kendini korumayı başardıysa, sokaktaki insanlar bunu daha kolay yapabilir. Salgın hastanede değil, kurallı yaşamla durdurulabilir” dedi.

  Doğahan GİRİTLİOĞLU

Dünyanın üçüncü Avrupa’nın ise en büyüğü olan Ankara Şehir Hastanesi’nde farklı birimlerde görev yapan 10 binin üzerinde sağlık çalışanı, salgın sürecinin başından bu yana büyük bir mücadele veriyor. Bu mücadelenin en ön safında ise yoğun bakım servisleri ve burada çalışan sağlıkçılar yer alıyor. Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, “Kurallara uyanların virüsten korunabileceğinin en büyük kanıtı, virüs taşıyan bir hastanın yanı başındaki sağlıkçıklar. Mart ayından bu yana ülkemizde koronavirüs hastalarına kurallara harfiyen uyarak bakan ve virüsten kendini sakınmayı başaran arkadaşlarımız var” dedi. Doç. Dr. Sema Turan şöyle devam etti:

KALICI HASARLARI OLABİLİYOR

“Genç hastaların şiddetli ve ağır semptomlarla bu süreci geçirdiğini gördük. Bu nedenle gençlerimizi bir kez daha uyarıyorum; ‘ben bu hastalığı hafif atlatırım’ algısı sizi yanılgıya düşürebilir. Yakalanmamak için elinizden gelen bütün tedbirleri almanızı öneririm. Ayrıca bu hastalığı atlatan insanların akciğerler performansları da eskisi gibi olmayabiliyor. Hastalığı kolay atlatsak bile bazı kalıcı hasarları olabiliyor. Hastalığın şiddetini ve sonradan size bırakacağı tahribatı ön görmek mümkün değil. Bu yüzden ‘bana bir şey olmaz’ söyleminden vazgeçmeliyiz.

SALGIN TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Salgın tüm hızıyla devam etmekte. Alınan tedbirler de bu hızı azaltmak için. Tedbirlere uyma noktasında gevşersek salgın hızını kesemeyiz. Salgın hastanede değil, bireysel çabalarla durdurulabilir. Yoğun bakım yoğunluğumuz artmış durumda. Unutmayalım ki; buralar sadece koronavirüs hastalarını hayatta tutmak için değil, diğer birçok önemli hastalıktan korunmak için de hizmet veriyor. Bizim halkımızdan tek beklentimiz kurallara uysunlar ve yoğun bakıma ihtiyaç duyulmasın.”

Hastanede değil kurallarla durdurulur

MASKE, MESAFE VE HİJYEN BİR TEKERLEME DEĞİLDİR

Kurallara uyulduğunda rakamların aşağı düştüğünü hatırlatan Turan, “Ankara olarak kurallara uyduğumuz zaman rakamları nasıl aşağıya çektiğimizi ve uymadığımızda nasıl bir riskin ortaya çıktığını tecrübe ettik. Duyarlılık arttıkça salgının gücünü azaltabileceğimizi gördük. Bir kesim maske, mesafe ve hijyen kurallarını tekerleme olarak görmeye başladı, bu bir tekerleme değil, işin şakası yok. Bizler virüsün yanı başında bütün hastaların tedavi sürecinde zaman geçiriyoruz. Koruma önlemlerini uyguladığımız için çoğumuz bu virüse yakalanmadık. Sağlık çalışanları kurallara uyarak kendilerini koruyabiliyorsa, sokaktaki insanların da kurallı bir yaşamla kendini koruyabileceği apaçık ortada.”

Hastanede değil kurallarla durdurulur

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım çalışanları, “Bizim halkımızdan tek beklentimiz kurallara uysunlar ve yoğun bakıma ihtiyaç duyulmasın” çağrısı yapıyor.

 

 

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