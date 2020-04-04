Hastanede 9 gün 9 ay gibiydi

Ankara’da koronavirüse yakalanan 28 yaşındaki Macide Güleç, hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Çankaya’da bir alışveriş merkezinde satış danışmanı olarak çalışan Macide Güleç’in iş arkadaşında koronavirüs tespit edildi. Güleç, bunun üzerine hastaneye giderek, test yaptırdı. Test sonuçları pozitif çıkan Güleç, ambulansla iş yerinden alınarak Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güleç, 9 günlük tedavisinin ardından son yapılan test sonucunun negatif çıkması ve şikâyetlerinin sona ermesi üzerine taburcu edildi. Hastane önünde selfie çeken Güleç, evine gidince de ilk iş çok özlediği otomobiline binip bir süre oturduğunu söyledi. Kötü bir süreçten geçtiğini ancak hastalığı yendiği için mutlu olduğunu belirten Güleç, yaşadıklarını şöyle anlattı:

GÜNDE 8 HAP İÇİYORDUM

“İlk olarak ilaç tedavisine başladım, günde 8 hap veriyorlardı. Sadece bir kez vücudumdaki tuz oranı düşük olduğu için serum aldım. Onun dışında hep ilaçla devam edildi. 3 gün önce ateşim ve öksürüğüm olmadığı için, bütün tahlil sonuçlarım iyiye gittiği için ilaç tedavisine son verildi. Son yapılan testin sonucu negatif çıkınca beni taburcu ettiler. Haber geldiği o an çok güzeldi. Rabbim, kötü durumda olup da iyi haber bekleyen herkese o anı yaşatsın. Bende hiçbir belirti yoktu. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı herhangi bir şey yoktu. Hastaneye yattıktan 2-3 gün sonra bel ağrısı, baş ağrısı ve halsizlik oluştu ama ilaç tedavisinden sonra ağrılarım da kesildi. Hastanedeki o 9 gün bana 9 ay gibi geldi. Çünkü beklemekle, umut etmekle geçiyor her gün. Ama ben iyileştim, bunu yendim ve herkesin yenebileceğini düşünüyorum. Sigara kullanmıyorum ve açıkçası bunun da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bence moral bu hastalıkta çok önemli, sürekli moralimi yüksek tutmaya çalıştım.”

KAHVALTI YAPMAYI ÇOK ÖZLEDİM

Herkese ‘Evde kal’ çağrısında bulunan Güleç, “Tam 9 gündür evimden uzaktayım. Arabamı, kahvaltı yapmayı çok özledim. Kendime çok güzel bir yemek hazırlayacağım, kahvaltı yapacağım. Evde karantinada kalmakla hastanede kalmak çok farklı. Evde sıkılmak, hastanede sıkılmaktan çok çok daha iyi. Evime geldiğim için çok mutluyum” dedi.