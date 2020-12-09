 ‘Hassas burunlar’a psikolojik tedavi

Klinikte, arama kurtarma, dedektör gibi görevler yapan özel eğitimli köpekleri de muayane ettiklerini belirten Veteriner Hekim Fatih Oktay, “Görev köpeklerinin, görevlerini yapmalarına engel olacak her türlü sağlık sorunu, psikolojik sorunlar ile davranış bozukluklarının düzeltilmesi konusunda çalışıyoruz” dedi. Hastalığa psikolojik olarak yaklaştıklarını aktaran Oktay, “Görev köpekleri çok zeki köpeklerin arasından seçilirler. Mesela bir görev köpeği hasta olmadığı halde idarecisine naz yapmak için hasta gibi davranabilir. Görev başındayken hasta olsa da, belli etmez idarecisini üzmemek için. Bu iki durumda da görev köpeğinin doğru tepki verip vermediği yanıltabilir. Biz bu gibi durumlarda ilk olarak metabolik hastalıkları bertaraf edip, sonrasında psikolojik hastalıklara yöneliyoruz” diye konuştu.

GÖREVİNİ YAPMASINA ENGEL OLUR

Özel eğitimli köpeklerin Elazığ ve İzmir’deki depremlerdeki performanslarıyla önemlerinin gözler önüne çıktığını kaydeden kliniğin kurucusu Berkay Özkarslı da “Bu köpeklerin psikolojileri, tedavilerinde ve eğitimlerinde çok önemlidir. Görevlerini yapmalarına engel olacak her türlü sağlık sorunu, psikolojik sorunların düzeltilmesi ve iyileştirilmesi konusunda çalışıyoruz” bilgisini verdi.

Depremlerde can kurtaran, polis operasyonlarında uyuşturucuyu anında bulan özel eğitimli köpekler zaman zaman psikolojik sorunlar yaşayabiliyor.