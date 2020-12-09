Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >‘Hassas burunlar’a psikolojik tedavi

Ankara Haberleri: ‘Hassas burunlar’a psikolojik tedavi

ANKARA HABERLERİ

‘Hassas burunlar’a psikolojik tedavi

Ayça Gözde ÇETİN
09.12.2020 - 00:15 |Son Güncelleme :

Ankara’da yeni açılan özel bir veteriner kliniğinde, ortopedik sorun yaşayan köpeklerin yanı sıra, psikolojik rahatsızlıkları bulunan köpekleri de tedavi ediyor.

Ayça Gözde ÇETİN

Klinikte, arama kurtarma, dedektör gibi görevler yapan özel eğitimli köpekleri de muayane ettiklerini belirten Veteriner Hekim Fatih Oktay, “Görev köpeklerinin, görevlerini yapmalarına engel olacak her türlü sağlık sorunu, psikolojik sorunlar ile davranış bozukluklarının düzeltilmesi konusunda çalışıyoruz” dedi. Hastalığa psikolojik olarak yaklaştıklarını aktaran Oktay, “Görev köpekleri çok zeki köpeklerin arasından seçilirler. Mesela bir görev köpeği hasta olmadığı halde idarecisine naz yapmak için hasta gibi davranabilir. Görev başındayken hasta olsa da, belli etmez idarecisini üzmemek için. Bu iki durumda da görev köpeğinin doğru tepki verip vermediği yanıltabilir. Biz bu gibi durumlarda ilk olarak metabolik hastalıkları bertaraf edip, sonrasında psikolojik hastalıklara yöneliyoruz” diye konuştu.

‘Hassas burunlar’a psikolojik tedavi

GÖREVİNİ YAPMASINA ENGEL OLUR

Özel eğitimli köpeklerin Elazığ ve İzmir’deki depremlerdeki performanslarıyla önemlerinin gözler önüne çıktığını kaydeden kliniğin kurucusu Berkay Özkarslı da “Bu köpeklerin psikolojileri, tedavilerinde ve eğitimlerinde çok önemlidir. Görevlerini yapmalarına engel olacak her türlü sağlık sorunu, psikolojik sorunların düzeltilmesi ve iyileştirilmesi konusunda çalışıyoruz” bilgisini verdi.

 ‘Hassas burunlar’a psikolojik tedavi

Depremlerde can kurtaran, polis operasyonlarında uyuşturucuyu anında bulan özel eğitimli köpekler zaman zaman psikolojik sorunlar yaşayabiliyor.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Hassas burunlar’a psikolojik tedavi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Aralık 2020 tarihinde saat 00 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Hassas burunlar’a psikolojik tedavi haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Üç noktada yetişecek

Üç noktada yetişecek

Önerge gerginliği

Önerge gerginliği

Adliye polemiği

Adliye polemiği

Hafriyatçılardan ABB’ye ‘zam yapmayın’ çağrısı

Hafriyatçılardan ABB’ye ‘zam yapmayın’ çağrısı

Umudun yerini endişe aldı

Umudun yerini endişe aldı

Sabaha karşı Kızılay trafiği

Sabaha karşı Kızılay trafiği

Kısıtlama temizliği

Kısıtlama temizliği

Yasak ihlaline anında ceza

Yasak ihlaline anında ceza

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

09 Aralık 2020, Çarşamba
  • İmsak
    06:21
  • Güneş
    07:51
  • Öğle
    12:45
  • İkindi
    15:09
  • Akşam
    17:30
  • Yatsı
    18:55
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.