Hani maske hani mesafe

Başkent’te, koronavirüse rağmen bu Kurban Bayramı’nda da manzara değişmedi. Kurbanını, bayramın ilk gününde kesmek isteyenler dün sabah erken saatlerinde kesim alanlarına gitmek üzere yola çıktı. Belediyelerin, yoğunluk yaşanmaması için günler öncesinden önlemler aldığı kurban satış ve kesim alanlarının girişlerinde araç kuyrukları oluştu. Kesim alanlarındaki yoğunluk nedeniyle kesim sırası beklemek istemeyen bazı vatandaşlar ise 351 TL’lik idari para cezasına rağmen belediyelerce kesim alanı olarak belirlenmeyen alanlarda kesim yaptı. Kurallara rağmen vatandaşlar, alışageldik şekilde kalabalık gruplar halinde kurban ibadetlerini yerine getirdi. Kesim alanlarında, sosyal mesafe ve maske kullanımı kuralları zaman zaman unutuldu.

KURALLAR VE UYARILAR SÖZDE KALDI

Hem haziran hem de temmuz aylarında Resmi Gazete’de yayımlanan ‘2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ’lerdeki kurallar da, uzmanların koronavirüs ve diğer hijyen konularında yaptıkları uyarılar da hiçe sayıldı.

KESİM VE PAZARLIK YOĞUNLUĞU

Hisse sahipleri dışında kimsenin alanlara gitmemesi yönündeki uyarıları dinleyen olmadı. Koronavirüs bulaş riskini en aza indirmek adına Kurban Bayramı öncesi randevu sistemiyle dört güne yayarak kesimlerin yapılması yönünde tedbirlerin alınması tebliğ edilse de vatandaşlar, ‘kesim’ ve ‘ucuza alırız pazarlığı’ ile ilk gün yoğunluğa sebep oldu. Belediye zabıtaları ile görevli polis ve jandarma ekiplerinin, yoğunluk uyarıları da boşa çıktı.

DİP DİBE VE MASKESİZ

Tebliğ’de net olarak ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması, en az 1.5 ya da 3-4 adım mesafe kuralına uyulması belirtilmişti. Ancak kesim sırasında bu kuralların da ihmal edildiği görüldü. Kesimler sırasında mesafelerin kalktığı, çok sayıda vatandaş ile kasabın da maske kullanmadığı dikkat çekti.

* ALIŞAGELDİK PARÇALAMA

‘En fazla üç kişinin maske ve 1.5 metrelik mesafe kurallarına uyması’ şartıyla müsaade verilen parçalama işlemleri de önceki yıllarda olduğu gibi hisse sahipleri ve ailelerce kalabalık şekilde yapıldı.

* KAVURMADAN VAZGEÇMEDİLER

Belediyeler tarafından mangal ve ateş yakılmasının önüne geçilirken, bazı aileler bu kuralı da çiğneyerek, kesimin hemen ardından kesim alanında kavurma pişirip yemek yedi.

* ZABITA YÖNLENDİRDİ

Kesim alanlarına vatandaşlar araçlarıyla alınmadı. Zabıta ekiplerince otoparklara yönlendirildi.

* ÇOCUKLAR DA İZLEDİ

Uzmanların sık sık tekrar ettikleri “Kurban kesilirken çocuklara izletmeyin” uyarısını dikkate almayanlar da vardı. Kesim alanlarına aileleriyle birlikte gelen çocuklardan bazıları kesimi izledi, bazıları da ailelerine yardım etti.

* ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kurban kesim alanlarının girişinde, yoğunluk nedeniyle erken saatlerde araç kuyrukları oluştu.

* HER YER KESİMHANE

Hijyenik koşullarda, kurallara uygun şekilde belediyelerce yapılan kesimler için sırada beklemek istemeyenler, 351 TL’lik idari para cezasına rağmen yol kenarlarındaki açık alanlarda, dere yataklarında ve kesim alanlarına yakın bölgelerdeki elektrik direklerinde kesim yaptı.

GELEMEYEN KESİMİ CANLI İZLEDİ

Kurban kesim alanlarında vatandaşların kesim sıralarını daha takip edebilmeleri için online numaratör sistemi kurulan Sincan’da vatandaşlar SMS ile de bilgilendirildi. Gelen ailelerden hisse başına 1 vatandaş kesim alanına alındı. Kesim alanlarına kurulan kameralarla vatandaşlar, kurbanlıklarının kesimini belediyenin internet sitesindeki canlı yayından izledi.

5 DAKİKADA KESİM 4 PARÇALI TESLİM

Bayram boyunca yaklaşık bin büyükbaş, 5 bin küçükbaş kurbanlığın kesileceği Yenimahalle Belediyesi Yakacık Kurban Kesim ve Satış Alanı’ndaki otomatik kesimhanede kurbanlıklar 5 dakika içerisinde kesilerek 4 parça halinde vatandaşlara teslim edildi.

EL ARABASI VE POŞET KOLAYLIĞI

Çankaya Belediyesi Mühye Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda ekipler, vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için el arabalarını hazır bulundururken poşet dağıtımı da yaptı.