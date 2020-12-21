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Ankara Haberleri: Halde sosyal mesafe ayarı

ANKARA HABERLERİ

Halde sosyal mesafe ayarı

Murat YILMAZ
21.12.2020 - 01:05 |Son Güncelleme :

Vatandaşın sosyal mesafeyi koruyamadığı Ulus’taki Yeni Hal’de yeni önlemler alındı. Esnafın tezgâhları 1.5 metre daha geriye çekilerek koridor genişletildi. Giriş çıkışlar ise sıkı bir şekilde kontrol edilmeye başlandı.

Murat YILMAZ

Ankaralıların alışveriş için yoğun ilgi gösterdiği Ulus’taki Yeni Hal Pazarı’nda vatandaşların sosyal mesafeyi koruyamaması nedeniyle yeni önlemler alındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Zabıta Daire Başkanlığı tarafından hal içerisindeki esnafın tezgâhları 1.5 metre daha geriye çekilerek koridor genişletildi. Polisler de hal girişlerine bariyer kurarak giriş çıkışları sıkı bir şekilde kontrol etmeye başladı.

Halde sosyal mesafe ayarı

ABB Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, alınan tedbirlerle ilgili şunları söyledi: “Daha önce tezgâhların önüne sarı çizgi çekmiştik. Ancak yoğunluk olduğunu görünce halin içindeki tezgâhları 1.5 metre daha geriye çektik, koridorun genişliğini 5-6 metreye çıkardık. Emniyet de giriş çıkışlarda demir bariyerleri tekrar aktif hale getirip içerideki müşteri sayısına göre girişi ayarlıyor. Ayrıca hali her gece yıkatıyoruz, dezenfekte ettiriyoruz. Esnafımızın da vatandaşımızın da bu süreçte kendi sağlıkları için daha dikkatli olmaları gerekiyor. Ne zabıta ne polis bu işi tek başına yapabilir, herkesin katkısı gerekiyor, çünkü birlikte başaracağız.”

Halde sosyal mesafe ayarı

YERİNDE İNCELEME YAPTILAR

Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, ABB Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç ve Altındağ İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kılıçoğlu, geçtiğimiz günlerde Ulus’taki hal binasında incelemelerde bulunarak, alınması gereken ilave tedbirleri yerinde gördü.

Halde sosyal mesafe ayarı

150 CAMEKÂN İÇİN BAŞVURU ALINACAK

Öte yandan, Ankara Zabıtası tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, bugünden itibaren 8 Ocak 2021 tarihine kadar 150 simit camekânı için engelli vatandaşlardan başvuru alınacak. Noter huzurunda 12 Ocak 2021 tarihinde simit camekânları için yapılacak çekiliş, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Başvuru yapmak isteyen engelli vatandaşlar, HES Kodu ve istenilen evraklarla birlikte Aydınlıkevler’deki Altınpark Konferans Salonu’na giderek 09.00-12.00 ya da 13.00-16.00 saatleri arasında evraklarını teslim edebilecek. Simit camekânları için en az yüzde 40 engelli heyet raporuna sahip olan vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Halde sosyal mesafe ayarı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Aralık 2020 tarihinde saat 01 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Halde sosyal mesafe ayarı haberi güncellenecektir.

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