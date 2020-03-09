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Ankara Haberleri: Haksızlıklarla değil başarısıyla anılmalı

ANKARA HABERLERİ

Haksızlıklarla değil başarısıyla anılmalı

Hürriyet Haber
09.03.2020 - 09:11 |Son Güncelleme :

Çankaya Belediyesi’nce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı, Ankara’nın farklı ilçelerinden gelen kadın muhtarları, CHP Ankara il ve Çankaya ilçe kadın kollarını, Çankaya Belediye Meclisi’nin kadın üyelerini ve Çankaya Belediyesi’nin kadın bürokratlarını bir araya getirdi.

Hürriyet Haber

Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, “Kadının toplumdaki yerini güçlendirmek, kadın emeğini görünür kılmak, eşitlikçi bakış açısını toplumda yerleştirmek amacıyla önemli çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.
Çankaya Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Yeliz Aşcı ise “Kadının gördüğü şiddet ve uğradığı haksızlıklarla değil, toplum içindeki başarısıyla, fedakar duruşuyla ve yeni nesillerin yetişmesindeki olmazsa olmazlığıyla anılacağı bir Türkiye için çalışıyoruz” dedi. Çankaya Belediyesi, misafir ettiği Ankaralı kadınlara, kendi üretimi olan mor menekşeleri armağan etti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Haksızlıklarla değil başarısıyla anılmalı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Mart 2020 tarihinde saat 09 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Haksızlıklarla değil başarısıyla anılmalı haberi güncellenecektir.

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