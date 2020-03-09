Haksızlıklarla değil başarısıyla anılmalı

Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, “Kadının toplumdaki yerini güçlendirmek, kadın emeğini görünür kılmak, eşitlikçi bakış açısını toplumda yerleştirmek amacıyla önemli çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

Çankaya Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Yeliz Aşcı ise “Kadının gördüğü şiddet ve uğradığı haksızlıklarla değil, toplum içindeki başarısıyla, fedakar duruşuyla ve yeni nesillerin yetişmesindeki olmazsa olmazlığıyla anılacağı bir Türkiye için çalışıyoruz” dedi. Çankaya Belediyesi, misafir ettiği Ankaralı kadınlara, kendi üretimi olan mor menekşeleri armağan etti.