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Ankara Haberleri: Hafta sonundan itibaren rakamlara yansıyabilir

ANKARA HABERLERİ

Hafta sonundan itibaren rakamlara yansıyabilir

Duygu YENER/AA
11.08.2020 - 00:02 |Son Güncelleme :

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüs vakalarındaki artışa ilişkin, "Maske bu sıcak havada insanları bunaltıyor olabilir ama emin olun onun ortaya çıkaracağı bunalma hissinden çok daha kötüsü kişi hasta olduğunda ortaya çıkmaktadır" uyarısında bulundu.

Duygu YENER/AA

Vaka sayılarındaki artışın, virüsle mücadelede acil servisler başta olmak üzere aylardır ön planda görev yapan sağlık çalışanlarında ciddi bir endişeye sebep olduğunu dile getiren Kayıpmaz, "Salgın ortadan kalkmamış, aşı da henüz hazır değilken insanların eski normalimizden daha kalabalık ortamlarda bulunmasının vaka sayılarına da bu hafta sonundan itibaren yansıyacağını öngörüyoruz" diye konuştu. Kalabalık olan her yerde, kişiler arası mesafe 1 metrenin altına her düştüğünde, maskenin uygun kullanılmadığı her anda virüsün açık veya kapalı alan fark etmeksizin kişiler arasında yayılımını sürdüreceğini vurgulayan Kayıpmaz, "Kısıtlamalardan çok daha önemli ve etkin yöntem, hastalığın ciddiyetini kavrayıp, tedbirleri günlük yaşamımızda uygulamaktır” dedi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hafta sonundan itibaren rakamlara yansıyabilir hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Ağustos 2020 tarihinde saat 00 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hafta sonundan itibaren rakamlara yansıyabilir haberi güncellenecektir.

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