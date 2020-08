Hafta sonundan itibaren rakamlara yansıyabilir

Vaka sayılarındaki artışın, virüsle mücadelede acil servisler başta olmak üzere aylardır ön planda görev yapan sağlık çalışanlarında ciddi bir endişeye sebep olduğunu dile getiren Kayıpmaz, "Salgın ortadan kalkmamış, aşı da henüz hazır değilken insanların eski normalimizden daha kalabalık ortamlarda bulunmasının vaka sayılarına da bu hafta sonundan itibaren yansıyacağını öngörüyoruz" diye konuştu. Kalabalık olan her yerde, kişiler arası mesafe 1 metrenin altına her düştüğünde, maskenin uygun kullanılmadığı her anda virüsün açık veya kapalı alan fark etmeksizin kişiler arasında yayılımını sürdüreceğini vurgulayan Kayıpmaz, "Kısıtlamalardan çok daha önemli ve etkin yöntem, hastalığın ciddiyetini kavrayıp, tedbirleri günlük yaşamımızda uygulamaktır” dedi.