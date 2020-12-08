Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Hafriyatçılardan ABB’ye ‘zam yapmayın’ çağrısı

Ankara Haberleri: Hafriyatçılardan ABB’ye ‘zam yapmayın’ çağrısı

ANKARA HABERLERİ

Hafriyatçılardan ABB’ye ‘zam yapmayın’ çağrısı

Murat YILMAZ
08.12.2020 - 01:24 |Son Güncelleme :

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu’nun (İMKON) ardından Ankara Hafriyatçılar Derneği de Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) ‘hafriyat ücretlerine zam yapılmaması’ çağrısında bulundu.

Murat YILMAZ

Geçmiş dönemde 8 yıl aralıksız döküm ücretlerine herhangi bir zam yapılmadığına, bu dönemde ise art arda zam yapılmak istendiğine dikkat çeken Dernek Başkanı Selçuk Karadağ, şunları söyledi: “Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinde bir çok esnafa çeşitli desteklerde bulunmuş iken hafriyat döküm sahaları ücretlerine 13 Temmuz 2020 tarihinde yaklaşık yüzde 20 oranında zam yaptı. Ton başına 2.70 TL olan döküm ücretini 3.18 TL’ye, dolgu amaçlı hafriyat toprağını kontrol etme bedelinin tonunu ise 60 kuruştan 71 kuruşa yükseltti. Büyükşehir Belediyesi, pandeminin tekrar yükselişe geçtiği şu günlerde 2021 yılı hafriyat döküm ücretlerine yeniden zam yapmak istiyor. Tonu 3.18 TL olan döküm ücretinin tonunu 5 TL olarak belirlemek istiyor. Yüzde 70’lik bir zam oranı geliyor. Tonu 71 kuruş olan dolgu amaçlı hafriyat toprağının kontrol bedelini ise 2.5 TL’ye yükseltmeyi istiyor. Dolgu ücreti, yüzde 200’leri geçen bir zam oranı ile arttırılmak isteniyor. Geçmiş dönemlerde bile 8 yıl aralıksız döküm ücretlerine herhangi bir zam yapılmamış iken bu kadar kısa sürede üst üste döküm ücretlerine zam yapılmak istenmesini kabul etmiyoruz. Aksine temmuz ayında yapılan zammın geri alınmasını istiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki bütün siyasi parti gruplarından ve Belediye Başkanı’mız Sayın Mansur Yavaş’tan sesimize kulak vermelerini istiyoruz.” 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hafriyatçılardan ABB’ye ‘zam yapmayın’ çağrısı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Aralık 2020 tarihinde saat 01 24’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hafriyatçılardan ABB’ye ‘zam yapmayın’ çağrısı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Önerge gerginliği

Önerge gerginliği

Adliye polemiği

Adliye polemiği

Umudun yerini endişe aldı

Umudun yerini endişe aldı

Sabaha karşı Kızılay trafiği

Sabaha karşı Kızılay trafiği

Kısıtlama temizliği

Kısıtlama temizliği

Yasak ihlaline anında ceza

Yasak ihlaline anında ceza

Fiziki bozukluklar ortaya çıkabiliyor

Fiziki bozukluklar ortaya çıkabiliyor

Güdül’ün sakinliği artık belgeli

Güdül’ün sakinliği artık belgeli

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarı ÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

08 Aralık 2020, Salı
  • İmsak
    06:20
  • Güneş
    07:50
  • Öğle
    12:45
  • İkindi
    15:09
  • Akşam
    17:30
  • Yatsı
    18:55
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.