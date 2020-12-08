Hafriyatçılardan ABB’ye ‘zam yapmayın’ çağrısı

Geçmiş dönemde 8 yıl aralıksız döküm ücretlerine herhangi bir zam yapılmadığına, bu dönemde ise art arda zam yapılmak istendiğine dikkat çeken Dernek Başkanı Selçuk Karadağ, şunları söyledi: “Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinde bir çok esnafa çeşitli desteklerde bulunmuş iken hafriyat döküm sahaları ücretlerine 13 Temmuz 2020 tarihinde yaklaşık yüzde 20 oranında zam yaptı. Ton başına 2.70 TL olan döküm ücretini 3.18 TL’ye, dolgu amaçlı hafriyat toprağını kontrol etme bedelinin tonunu ise 60 kuruştan 71 kuruşa yükseltti. Büyükşehir Belediyesi, pandeminin tekrar yükselişe geçtiği şu günlerde 2021 yılı hafriyat döküm ücretlerine yeniden zam yapmak istiyor. Tonu 3.18 TL olan döküm ücretinin tonunu 5 TL olarak belirlemek istiyor. Yüzde 70’lik bir zam oranı geliyor. Tonu 71 kuruş olan dolgu amaçlı hafriyat toprağının kontrol bedelini ise 2.5 TL’ye yükseltmeyi istiyor. Dolgu ücreti, yüzde 200’leri geçen bir zam oranı ile arttırılmak isteniyor. Geçmiş dönemlerde bile 8 yıl aralıksız döküm ücretlerine herhangi bir zam yapılmamış iken bu kadar kısa sürede üst üste döküm ücretlerine zam yapılmak istenmesini kabul etmiyoruz. Aksine temmuz ayında yapılan zammın geri alınmasını istiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki bütün siyasi parti gruplarından ve Belediye Başkanı’mız Sayın Mansur Yavaş’tan sesimize kulak vermelerini istiyoruz.”