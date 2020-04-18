Güzergâhlarda yeni düzenleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarının görev yerlerine ulaşımlarında sıkıntı yaşamaması için otobüs güzergâhlarında düzenlemeye gitti. EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Şehir Hastanesi’ne ulaşımda 3 araçla yapılan aktarma sayısını 2’ye düşürdüklerini belirtti. Kızılay-Ulus-Emniyet Sarayı-Gazi Hastanesi-AŞTİ ve Şehir Hastanesi’ne giden 112 hattında düzenleme yapan EGO Genel Müdürlüğü, ekspres hat olduğu için her durakta durmayan 112 Şehir Hastanesi otobüsünden Armada AVM civarında yer alan otel ve konuk evinde konaklayan sağlık çalışanlarının da yararlanabilmesi için bu bölgedeki durakları da 112 hattına dahil etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önünden Şehir Hastanesi’ne devam edecek olan 450 numaralı hat sayesinde Solfasol, Gülpınar, Güneşevler, Siteler, Ulubey, Önder ve Örnek Mahallesi’nde yaşayan sağlık çalışanları ile vatandaşlar da rahatlıkla Şehir Hastanesi’ne ulaşabilecek.

ÜÇ YERİNE İKİ AKTARMA

Yeni düzenleme sayesinde üç yerine iki araçla aktarma yapılarak, Koru ve Ümitköy Metro İstasyonları’ndan direkt Şehir Hastanesi’ne ulaşım sağlanacak. Koronavirüs salgını ile mücadele süreci bitene kadar Gelir İdaresi Başkanlığı OECD Eğitim Merkezi Misafirhanesi ile Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergâhına da sağlık çalışanlarına özel servis hizmeti başlatıldı.

Bir başka servis hizmeti ise GATA’dan saat 07.45’te sağlık çalışanları için hareket ederek, Hacettepe Beytepe Kampüsü’nde yer alan Emine Şerife Kız Yurdu’na ulaşım sağlayacak. Aynı servis saat 20.00’de de Emine Şerife Kız Yurdu’ndan GATA’ya hareket edecek. Sağlık çalışanları, EGO Genel Müdürlüğü tarafından özel olarak tahsis edilen servis otobüslerine kurum kimliklerini göstererek ücretsiz binebilecek.

MİNİKLER İÇİN UZAKTAN EĞİTİM

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, dezavantajlı ailelerin çocuklarına verdiği psikososyal desteği koronavirüs salgını nedeniyle evlere taşıdı.

Çocuk Evleri Şube Müdürlüğü, uzaktan eğitim sistemiyle 4-6 yaş arası 20 çocuğa ulaşarak, çocukların evde boş vakitlerini, el becerilerini geliştirerek değerlendirmelerini sağlıyor.

Faaliyet malzemelerini Büyükşehir Belediyesi’nin temin ettiği minikler hem eğleniyor hem de öğrenmeye devam ediyor.

Resim yapma, kitap okuma, deney yapma, el kaslarını güçlendirme ve spor aktivitelerini kapsayan eğitimleri görüntülü olarak gerçekleştiren uzman eğitmenler, çocukların evde sıkılmadan eğlenerek öğrenmelerine katkıda bulunuyor.