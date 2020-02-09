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Ankara Haberleri: Güzergâh dışına çıkan ÖHO’lara park cezası

ANKARA HABERLERİ

Güzergâh dışına çıkan ÖHO’lara park cezası

Murat YILMAZ
09.02.2020 - 09:43 |Son Güncelleme :

Keçiören Aktepe ile Şehir Hastanesi arasında hizmet veren AHOK’a bağlı 419-5 hat numaralı özel halk otobüsleri güzergâh değiştirince, EGO, iki otobüse park cezası verdi. AHOK diğer araçları da parka çekti. EGO, otobüsler parktan alınıp çalışmaya başlamazlarsa işlem yapılacağını açıkladı. AHOK ise mahalle muhtarlarının EGO’ya bu güzergâh için dilekçe verdiklerini gerekçe gösterdi.

Murat YILMAZ

Keçiören Aktepe ile Şehir Hastanesi arasında hizmet veren Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi’ne (AHOK) bağlı 419-5 numaralı özel halk otobüsleri (ÖHO), izinsiz güzergâh değiştirince EGO Genel Müdürlüğü iki otobüse park cezası verdi. Bunun üzerine otobüs şoförleri diğer araçları da götürüp parka çekti. EGO, vatandaşların mağdur olmaması için 419 hat numaralı kendi otobüsleriyle hizmet vermeye başladı. Araçların parktan alınıp tekrar çalışması için AHOK’a resmi yazı yazıldığını belirten EGO yetkilileri, yaşanan olayla ilgili şu bilgileri verdi:

ÇALIŞMAYA BAŞLAMAZLARSA İŞLEM YAPILACAK

“419-5 Aktepe-Şehir Hastahanesi’nde çalışan ÖTA’lar (AHOK’a bağlı özel halk otobüsleri) izinsiz güzergâh değiştirip çalışmaya başlamışlardır. Önce uyarılmışlar sonra cezai işlem uygulanmış ancak usulsüz çalışmaya devam etmişlerdir. İki araç parka çekilmiş, sonradan diğer araçları da kendileri getirip parka çekmişler. 6 Şubat tarihinde kooperatife araçlarını parktan almaları için yazı yazılmıştır. Pazartesi (yarın) araçları parktan alıp çalışmaya başlamazlarsa çalışmama raporu tutulup yönetmelik gereği kanuni işlemler yapılacaktır.”

MUHTARLAR DİLEKÇE VERDİ

Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi (AHOK) yetkilileri ise güzergâh değişikliğini vatandaşların istediğini belirtti. Kooperatiften bir yetkili şunları söyledi: “Aktepe Mahallesi de dahil Keçiören’deki mahalle muhtarları vatandaşların rahat ve kolay ulaşımı için EGO’ya bu konuyla ilgili dilekçe verdiler. Vatandaşlardan gelen bu talep üzerine otobüslerimiz Dışkapı-Ulus-Kızılay güzergâhını kullandı. Park cezası verilen araçlarımız talimat üzerine 3. Bölge otoparkına çekilmiştir. Sonuçta mağduriyet yaşayan vatandaş oldu. Biz çözümden yanayız, pazartesi çözülmesini bekliyoruz.”

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Güzergâh dışına çıkan ÖHO’lara park cezası hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Şubat 2020 tarihinde saat 09 43’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Güzergâh dışına çıkan ÖHO’lara park cezası haberi güncellenecektir.

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