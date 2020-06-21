Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün paylaştığı koronavirüs tablosuyla birlikte, “İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi” bilgisini paylaştı. Hürriyet Bilim Kurulu üyesi ve Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, vaka sayılarındaki dalgalanmayı ve elde edilen başarılı tablonun nasıl korunacağını Hürriyet Ankara’ya anlattı. Balık, tablodaki başarıyı, “Elde edilen başarının nedeni, duyarlı kesimin kurallara uyması ve iyi filyasyon çalışmaları yürütülmesi” şeklinde değerlendirdi ve “Başarının günlük kalmaması için tedbirlere uymaya devam etmemiz şart. Salgınla mücadeleyi kazanmak için günlük başarı yeterli değil” dedi. Kendisi de Ankara’da yaşayan Balık, “Benim yaşadığım Çayyolu bölgesinde bazı restoranlarda ve kafelerde kurallara uyulmadığını gördüm. Yine çalıştığım Ulus bölgesinde kalabalıkların olduğunu gördüm. Maskesizlik oranı 1 Haziran’dan sonra çok yüksekti” sözleriyle rakamlardaki dalgalanmayı açıkladı. Prof Dr. İsmail Balık, 1 Haziran’dan bugüne gözlemlediği süreci söyle anlattı:

GEVŞEMEYE BAĞLI OLARAK RAKAMLAR ARTTI

“Ankara için yaptığım analizlere göre tamamen gevşemeye bağlı olarak rakamların arttığını söyleyebilirim. Maskeyi bıraktılar ve artışları hızlı bir şekilde görmüş olduk. Ankara’da son zamanlarda bir rehavet havası içinde, kurallara uyulmadığına bir çok yerde şahit oldum. Örneğin Karşıyaka Mezarlığı’nda cenaze namazında maske ve mesafe kuralına büyük ölçüde uyulmadığını ve aşırı kalabalık olduğunu gördüm. Buna benzer tablo pazar yerlerinde, otobüslerde ve parklarda da vardı. Sayılar artınca insanlar tedbirleri yeniden sıklaştırdı, koronavirüs yeniden ilk gündemleri oldu. Bu da rakamlara yansıdı. Yasaktan (maske kullanım zorunluluğu) önceki tepkiyle Ankara’da düşüş yaşandıysa, 3-4 gün sonra yasakların etkisiyle hızlı bir şekilde rakamları geri düşürebiliriz. Tamamen bizle alakalı. Tedbirleri gevşetince tablo ortada, tedbirlere uyunca ortada.

MASKE KULLANIMININ ETKİSİNİ 3-4 GÜNE GÖRECEĞİZ

Ankara maske kullanmayan insanlara uygulanan cezaların çok sıkı bir şekilde uygulanması gerekiyor. Toplumda bir kesim, ısrarla maske-mesafe kuralına uymamayı sürdürüyor. Bu kesimin sorumsuzluğu, vakaların artmasına ve kurallara uyan büyük çoğunluğa da risk oluşturmaktadır. Taviz vermemek gerek. Toplumun kurallara uymayan yüzde 5’lik kesimi bu dalgalanmalara sebep oldu. Bakanın açıklaması duyarlı kesimin başarısı. Diğer maske kullanmayan veya kurallara uymayan kesime etkisini 3-4 gün sonra göreceğiz. Tam anlamıyla başarılı oldu diyebilmemiz için erken. 1 hafta sonraya bakmamız lazım.”

BAZI GELENEKLERİMİZ BU SÜREÇTE YAPILMAMALI

Denetimlerin çok daha sıkı yapılması gerektiğini belirten Balık, “Asıl denetimi de bireylerin kendilerinin yapmaları gerekiyor. Uygun bir dille maske ve mesafe kuralını uymayan herkese hatırlatmalıyız. Özellikle Anadolu’da geleneklerimizden kaynaklanan alışkanlıklar virüsün yayılması açısından büyük risk. Taziye, nişan, düğün, maç kutlaması, asker uğurlaması, hoş geldin, geçmiş olsun ziyareti bu süreçte asla yapılmamalı” dedi.