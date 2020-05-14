Günler sonra park keyfi





Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, dün 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra park ve bahçeleri doldurdu.

Ankara'da hafta sonu sokağa çıkan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların ardından sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan 0- 14 yaş arası çocuklar, aileleriyle güneşli havada dışarıda oynamanın tadını çıkardı.







DAKİKALARI SAYIYORDU







Kuğulu Park'a 10 yaşındaki kızı Gizem Nur Zeybek'i getiren baba Yücel Zeybek, kızının günlerdir kendisine ne zaman dışarı çıkacağını sorduğunu söyleyerek, "Saatleri, dakikaları sayıyordu. Bizim için de iyi oldu. Onların da psikolojik durumları sıkıntı vericiydi, bizi de etkiliyordu. Bu nedenle güle oynaya çıktık. Şimdi 'Bir dahaki çıkış ne zaman' diye dört gözle bekliyor. Bugün bizim ve çocuğumuz için çok güzel bir gün oldu" dedi. Gizem Nur da dışarı çıktığı için çok heyecanlandığını ve çok mutlu olduğunu belirterek, arkadaşlarını parka oynamaya çağırdı.







HEYECANDAN UYUYAMADIK







Yakın iki arkadaş olan 10 yaşındaki Beren Altınpınar ve Helin Kaplan da uzun bir aradan sonra bir araya gelmekten ve dışarı çıkmaktan dolayı mutluluklarını dile getirdi. Sokağa çıkacakları için heyecandan uyuyamadıklarını belirten iki arkadaş, uzun süre evde kaldıkları için bir süre yürümekte zorlandıklarını da ifade etti. 7 yaşındaki minik Asya da mutluluğunu dile getirerek, arkadaşlarına maskelerini takmaları tavsiyesinde bulundu. Arkadaşlarını çok özlediklerini dile getiren çocuklar, salgının geçmesi için “Evde kalın Türkiye” mesajı verdi.



