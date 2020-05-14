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Ankara Haberleri: Günler sonra park keyfi

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Günler sonra park keyfi

Hürriyet Haber
14.05.2020 - 03:22 |Son Güncelleme :

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, dün getirilen 4 saatlik serbestlikte doyasıya eğlendi. Baba Yücel Zeybek kızının saatleri, dakikaları saydığını söylerken, 10 yaşındaki Beren Altınpınar ve Helin Kaplan da, sokağa çıkacakları için heyecandan uyuyamadıklarını ifade etti.

Hürriyet Haber

 

Günler sonra park keyfi

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, dün 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra park ve bahçeleri doldurdu.
Ankara'da hafta sonu sokağa çıkan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların ardından sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan 0- 14 yaş arası çocuklar, aileleriyle güneşli havada dışarıda oynamanın tadını çıkardı.

Günler sonra park keyfi

DAKİKALARI SAYIYORDU

Günler sonra park keyfi

Kuğulu Park'a 10 yaşındaki kızı Gizem Nur Zeybek'i getiren baba Yücel Zeybek, kızının günlerdir kendisine ne zaman dışarı çıkacağını sorduğunu söyleyerek, "Saatleri, dakikaları sayıyordu. Bizim için de iyi oldu. Onların da psikolojik durumları sıkıntı vericiydi, bizi de etkiliyordu. Bu nedenle güle oynaya çıktık. Şimdi 'Bir dahaki çıkış ne zaman' diye dört gözle bekliyor. Bugün bizim ve çocuğumuz için çok güzel bir gün oldu" dedi. Gizem Nur da dışarı çıktığı için çok heyecanlandığını ve çok mutlu olduğunu belirterek, arkadaşlarını parka oynamaya çağırdı.

Günler sonra park keyfi

HEYECANDAN UYUYAMADIK

Günler sonra park keyfi

Yakın iki arkadaş olan 10 yaşındaki Beren Altınpınar ve Helin Kaplan da uzun bir aradan sonra bir araya gelmekten ve dışarı çıkmaktan dolayı mutluluklarını dile getirdi. Sokağa çıkacakları için heyecandan uyuyamadıklarını belirten iki arkadaş, uzun süre evde kaldıkları için bir süre yürümekte zorlandıklarını da ifade etti. 7 yaşındaki minik Asya da mutluluğunu dile getirerek, arkadaşlarına maskelerini takmaları tavsiyesinde bulundu. Arkadaşlarını çok özlediklerini dile getiren çocuklar, salgının geçmesi için “Evde kalın Türkiye” mesajı verdi.

Günler sonra park keyfi

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Günler sonra park keyfi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Mayıs 2020 tarihinde saat 03 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Günler sonra park keyfi haberi güncellenecektir.

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