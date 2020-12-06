Güncel bilgi dublöre engel

Tapudaki dolandırıcılıkların genelde kimlik, vekalet, veraset intikal belgesi üzerinde oynanarak yapılmaya çalışıldığını belirten Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, “Art niyetli kişilerin yeni yöntemi dublör kullanmak” uyarısında bulundu. Son yıllarda işlemlerin internet üzerinden yapıldığını anımsatan Adlı, şunları söyledi: "Artık birçok kamu kurumuyla biz manuel iş yapmıyoruz. Bilgi akışı sağlıyoruz. TC kimlik numarasına göre MERNİS'le bağlantı kurup kimlik bilgilerini orada teyit ediyoruz. Kişi vekaletle geldiyse noterlerle bağlantı kuruyoruz. İntikal belgesiyle ilgili olunca UYAP'la bağlantı kuruyoruz. Bu alanlar daralınca, art niyetli insanlar bu sefer farklı yöntemlere başvurmaya başladılar. Dublör kullanıyorlar. Dublörle sahte vekalet tanzim edip onunla gelip işlem yapmaya kalkıyorlar."

CİDDİ ORANDA ÖNÜNE GEÇİLDİ

Tapu müdürlüklerinde görevli personelin, alanında eğitimli kişilerden oluştuğunu ve ayrıca hizmet içi eğitimler aldığını belirten Adlı, "Zafiyetin olduğu noktaları memurlarımız zaman içinde çok iyi öğreniyorlar. Sadece bu sene 25 milyar lira değerindeki sahteciliğin önüne geçti arkadaşlarımız. Bu çok büyük bir rakam. Ağırlıklı olarak dublör kullanmak suretiyle geliyorlar, kılık değiştiriyorlar, nüfus cüzdanında ona göre dublörün resmini kullanıyorlar" dedi. Personelin dikkati ve yapılan bağlantılarla bu kişilerin tespit edildiğini belirten Adlı, emniyetle iş birliği yapılarak bu kişilerin yakalandığını ve ciddi oranda sahteciliğin önüne geçildiğini söyledi.

MESAJ GÖNDERİLİYOR

Uzun zamandır el değiştirmeyen gayrimenkullerin tespit edildiğini veya yaşlı insanların gayrimenkulleri üzerinde sahtecilik yapılmaya çalışıldığını anlatan Adlı, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: "Tavsiyem, her halükarda bizdeki bilgilerini güncellesinler. Çünkü bizdeki bilgiler güncel olursa biz tapuyla ilgili bir işlem olduğu zaman hemen cep telefonlarına mesaj gönderiyoruz. Diyoruz ki 'Şu anda şöyle bir işlem var.’ O telefon numarası bizde yoksa bu haberleşmeyi sağlayamıyoruz. Onun için bu bilgileri güncellerlerse, gayrimenkulleriyle ilgili bütün işlemler cep telefonlarına gideceği için haberdar olurlar. Dolayısıyla bu tür şeylerin önüne geçerler. Bu güncellemeyi e-Devlet kapısı üzerinden, çok rahat bir şekilde yapabilirler."