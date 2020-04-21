Güdül artık ‘Sakin Şehir’

İtalya’da 1999 yılında başlayan sakin şehir (Cittaslow) uygulaması için başvurusu kabul edilen Ankara’nın Güdül ilçesi, Türkiye’nin 18’inci Cittaslow yerleşimi oldu. Güdül, İç Anadolu Bölgesi ve Ankara’da bu unvana sahip ilk ilçe haline geldi. Sakin şehir olmalarının turizm açısından ilçeye büyük katkı sağlayacağına dikkat çeken Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın Hürriyet Ankara’ya şunları söyledi: “Sakin şehir bir turizm zinciri. Merkezi İtalya. Bu ağa giren bütün ilçelere turizm firmaları turist getiriyor. Artık Güdül’de de turizm canlanması olacak. Tur firmalarının getirdiği turistler zincire giren ilçelere geldikleri zaman Güdül’ü de gelip ziyaret edecekler. Bununla alakalı altyapıyı oluşturacağız. Esnafımız başta olmak üzere, vatandaşlarımız için bilgilendirme kursları ve seminerler düzenleyeceğiz. Dünya ülkelerinden gelecek ziyaretçileri misafir etmeye hazırlanacağız.

ULUSLARARASI MARKA KİMLİĞİNE KAVUŞTU

Güdül örf, adet ve gelenekleriyle, mimarisiyle bozulmamış bir şehir. Güdül leblebimiz, bıçağımız, güvecimiz, termal tesislerimiz, 75 bin saf ırka sahip Ankara keçimiz var. Sakin şehirle birlikte Güdül artık uluslararası bir marka kimliğine kavuşmuş oldu. Bu marka ilçemizi dünyaya açacak. Uzun bir süreçti, iyi hazırlandık. Tarihi değerlerimizi anlattık, raporlar yazdık, koordinatörler geldi incelemelerde bulundu. Sonunda iyi de bir puanla aldık. Başvuru sonucunu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bildirdik. Başvuru döneminde emek veren bir önceki dönem Belediye Başkanımız Hava Yıldırım’a, Kaymakamımız Doğan Dinç’e, meclis üyelerimize, personellerimize, ve ilçe halkımıza teşekkür ediyorum.”

CİTTASLOW NEDİR

İtalyanca citta (şehir) ve İngilizce slow (yavaş) kelimelerinden oluşan Cittaslow, “sakin şehir” anlamında kullanılıyor. Cittaslow ağı ise 1999’dan bu yana küreselleşmenin şehirlerin dokusunu, sakinlerini ve yaşam tarzını standartlaştırmasını, yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için ‘slow food’ hareketinden ortaya çıkan bir kentler birliği olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye’den 18 ilçenin yer aldığı bu ağ, günümüzde 30 farklı ülkede uygulanıyor.