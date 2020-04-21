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Ankara Haberleri: Güdül artık ‘Sakin Şehir’

ANKARA HABERLERİ

Güdül artık ‘Sakin Şehir’

Hürriyet Haber
21.04.2020 - 10:07 |Son Güncelleme :

Dünyada geleneksel yaşam ve üretim biçimlerini koruyan şehirlerin yer aldığı sakin şehir (Cittaslow) ağına Güdül de katıldı. Türkiye’nin 18’inci sakin şehri olan Güdül, İç Anadolu ve Ankara’da bu unvana sahip ilk ilçe de oldu. Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, “Güdül artık uluslararası bir marka kimliğine kavuşmuş oldu. Bu marka ilçemizi dünyaya açacak” dedi.

Hürriyet Haber

İtalya’da 1999 yılında başlayan sakin şehir (Cittaslow) uygulaması için başvurusu kabul edilen Ankara’nın Güdül ilçesi, Türkiye’nin 18’inci Cittaslow yerleşimi oldu. Güdül, İç Anadolu Bölgesi ve Ankara’da bu unvana sahip ilk ilçe haline geldi. Sakin şehir olmalarının turizm açısından ilçeye büyük katkı sağlayacağına dikkat çeken Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın Hürriyet Ankara’ya şunları söyledi: “Sakin şehir bir turizm zinciri. Merkezi İtalya. Bu ağa giren bütün ilçelere turizm firmaları turist getiriyor. Artık Güdül’de de turizm canlanması olacak. Tur firmalarının getirdiği turistler zincire giren ilçelere geldikleri zaman Güdül’ü de gelip ziyaret edecekler. Bununla alakalı altyapıyı oluşturacağız. Esnafımız başta olmak üzere, vatandaşlarımız için bilgilendirme kursları ve seminerler düzenleyeceğiz. Dünya ülkelerinden gelecek ziyaretçileri misafir etmeye hazırlanacağız.

Güdül artık ‘Sakin Şehir’

ULUSLARARASI MARKA KİMLİĞİNE KAVUŞTU

Güdül örf, adet ve gelenekleriyle, mimarisiyle bozulmamış bir şehir. Güdül leblebimiz, bıçağımız, güvecimiz, termal tesislerimiz, 75 bin saf ırka sahip Ankara keçimiz var. Sakin şehirle birlikte Güdül artık uluslararası bir marka kimliğine kavuşmuş oldu. Bu marka ilçemizi dünyaya açacak. Uzun bir süreçti, iyi hazırlandık. Tarihi değerlerimizi anlattık, raporlar yazdık, koordinatörler geldi incelemelerde bulundu. Sonunda iyi de bir puanla aldık. Başvuru sonucunu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bildirdik. Başvuru döneminde emek veren bir önceki dönem Belediye Başkanımız Hava Yıldırım’a, Kaymakamımız Doğan Dinç’e, meclis üyelerimize, personellerimize, ve ilçe halkımıza teşekkür ediyorum.”

Güdül artık ‘Sakin Şehir’

CİTTASLOW NEDİR

İtalyanca citta (şehir) ve İngilizce slow (yavaş) kelimelerinden oluşan Cittaslow, “sakin şehir” anlamında kullanılıyor. Cittaslow ağı ise 1999’dan bu yana küreselleşmenin şehirlerin dokusunu, sakinlerini ve yaşam tarzını standartlaştırmasını, yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için ‘slow food’ hareketinden ortaya çıkan bir kentler birliği olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye’den 18 ilçenin yer aldığı bu ağ, günümüzde 30 farklı ülkede uygulanıyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Güdül artık ‘Sakin Şehir’ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Nisan 2020 tarihinde saat 10 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Güdül artık ‘Sakin Şehir’ haberi güncellenecektir.

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