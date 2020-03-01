Ankara Kent Konseyi’nin (AKK) 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı dün Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu’nda geniş bir katılımla yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 2 bin gönüllü üyeyle 30 Haziran 2019’dan bugüne kadar yaptıkları çalışmaları anlattı. 350’ye yakın üyenin kurulan çalışma gruplarında yer aldığını, engelsiz Meclis, kale meclisi, bisiklet meclisi gibi meclisler kurduklarını anlatan Yılmaz, “Her meclisimiz ayrı bir kent konseyi gibi işler yapıyor” dedi. Yılmaz özetle şunları söyledi:

NEDEN TANINAN ÖRNEK BAŞKENT OLMASIN?

“Bu tabloyu Ankara hak etmişti. Türkiye’nin en geniş katılımlı kent konseyini oluşturduk. Ankara’nın, ülkemizin Başkent oluşundan bu yana, ticaretten sanayiye, sağlıktan turizme kadar her alanda hak ettiği yere gelmesini bu ortak akıl ile dert etmek bizim önemli misyonumuzdur. Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti Ankara, neden israfın olmadığı Başkent olarak tüm dünyaca tanınmasın? Birçok medeniyetin izlerini taşıyan Ankara, neden yerde hiçbir çöpün olmadığı, ışıl ışık caddeleri ve sokaklarıyla dünyanın gıpta ettiği bir başkent, tanınan bir örnek olmasın? İşte bu yüzden daha yaşanabilir bir Ankara için, daha çok bir araya gelmeli ve daha çok birbirini dinlemeli, Ankara için çalışmalıyız. Gri şehir istemiyoruz. Renklerimizi muhafaza ederek, tüm renklerle kentin ortak rengini oluşturalım. Umudun şehridir Ankara, biz umut olmalıyız. O nedenle en kusursuz kent konseyi Ankara’da olmalı, model olmalıyız.”

‘PARTİMİZ ANKARA’ DİYEREK DEVAM EDECEĞİZ

Toplantıya katılan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da özetle şunları kaydetti: “Seçildiğimden beri söylediğim bir söz var; gelin diyorum Ankara için iyi bir şey yapacaksak da beraber yapalım, Ankara için suç işleyecekse de birlikte yapalım, suç hepimizin olsun. Sonra bir kişi karar verdiğinde geri dönüşü mümkün olmuyor, hep bir kişi suçlanıyor. Ortak karar almanın konforunu hep birlikte yaşamamız gerekiyor. Biz kent konseyinin ürettiği bu değerli fikirleri Belediye Meclisi’mize öncelikli getiriyoruz. Büyükşehir Belediye Meclisi’mize de çok teşekkür ediyoruz. Bu tavsiye kararlarını da oy birliğiyle geçiriyoruz. Biz o gün bir araya gelişimizin amacını şöyle söylemiştik; bizim partimiz Ankara. Gerek Belediye Meclisi gerek kent konseyi üyeleri olarak partimiz Ankara, hedefimiz Ankara diyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

TANITIM FİLMİ ELEŞTİRİSİ

ABB Meclisi’ndeki parti grupları adına konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık ise genel kurulda gösterimi yapılan tanıtım filmi üzerinden eleştiride bulundu: “Siyaset yaparken, kelimeler ağzımızdan dökülürken birlik, beraberlik, kardeşlik, paydaş deriz ama ortaya çıkan görüntü tam bunu vermezse sıkıntı olur. Söylemekle bir şey olmaz, bunu göstermek gerekir. Yaptığımız organizasyonların her birinde bütün siyasal kesimler, bütün fikir ve düşünceler, bütün kılık kıyafetler, bütün tavır ve davranışların hepsi eğer ki tam anlamıyla temsil edilmiyorsa, tam anlamıyla ortak akıl ortaya çıkmış olmaz. Kentin sadece söz sahibi olanlarının oturduğu, birlikte karar verdiği, birlikte yol yürüdüğüne ortak akıl denmez. Ortak akıl denecek şey; bütün sivil toplum kuruluşlarının, bütün siyasal iklim içerisinde bulunan legal yapıların ve kimliklerin orada temsil edilmesidir. Ben öncelikle tanıtım filmini tekrar kendilerinin izlemesini ve hangi siyasal yapıların orada temsil edilmediğini görmelerini kendilerinden istirham ediyorum. Ankaramızda yapacağımız tüm hizmetlerde yaklaşık 11 aydır olduğu gibi, bundan önce 25 yıldır AK Parti dönemi de dahil olmak üzere bundan sonraki süreçte de Ankaramız adına kent konseyimizin ortaya koyduğu hangi duruş, hangi irade varsa Ankara adına dün altına imza attık, bundan sonra da atmaya devam edeceğiz.”

AKK 3. Olağan Genel Kurulu katılımcılarının yaptıkları konuşmalar özetle şöyle:

BURADA KAZANIYOR YATIRIMINI BAŞKA YERE YAPIYOR

AK Parti Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan: Herkesin siyasi görüşü farklı olabilir ama Ankara’da yaşayanların partisinin Ankara olması lazım. Maalesef biz Ankara’yı yeterince tanımıyoruz. Ankara’nın 16 taşra ilçesi var. Hepsinin ayrı güzellikleri var. Maalesef onları da bilmiyoruz. Ama Ankara’da yaşayanlar alışveriş merkezlerinin tamamını ezbere bilir. Ankara’yı bir türlü sahiplenemiyoruz, sanki emanetçiyiz, misafiriz. Herkesin gayesi kendi memleketine hizmet etmek, bu çok güzel bir şey. Ama bir de yaşadığımız kente borcumuzu ödememiz lazım, ödediğimizi söyleyemeyiz. Bunun için de siyasetçilerimiz, bürokratlarımız, sanayicilerimiz, hemşehri grupları var. Herkes için söylemiyorum; sanayicilerimiz, iş adamlarımız servetini burada kazanır, yatırımını başka yere yapar. Türkiye’nin en büyük holdinginin sahibi en az yatırımını Ankara’ya yapmıştır. Servetini de Ankara’da kazanmıştır.

KAMU BANKALARINI İSTANBUL’A GÖTÜRMEMEK LAZIM

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya: Birlikte üretirsek Ankara kazanır. Ankara’nın kazanması demek Türkiye’nin kazanması demek. Bunların tümü için Ankara’daki kamu bankalarını İstanbul’a götürmemek lazım. Ticaretin, ahiliğin merkezini, Hacı Bayram’ın, Atatürk’ün karargahını, OSB’lerin kucaklama duygusunu İstanbul’a göndermeyelim. Merkez Bankası’nın İstanbul’a gidişine hep beraber dur diyelim. Kamu bankalarının İstanbul merkezli oluşuna dur diyelim.

ANKARA’NIN EMANETİNİ MUHAFAZA ETMEK ZORUNDAYIZ

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ali Ağıroğlu: Yüzyılın başında başkaları ölmesin diye kendi ölümünü milletine feda edenlerin yurdudur burası. Ankara bu işe mihmandarlık etmiştir. Ankara’nın bize bu kıymetli emanetini canımızdan aziz bilip muhafaza etmek zorundayız.

ARTIK KABUĞUNA SIĞMAYAN BİR ANKARA VAR

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran: Hep ifade ettim, Ankara, ihmal edilmiş bir şehir. Hak ettiğini bugüne kadar bulamamış bir şehir. Bugün sağlanan tablo, kötü kaderin değiştiğini ifade ediyor. İnanıyorum ki bu kadar paydaşın bir araya geldiği bu tablodan bereket çıkacaktır. İnşallah, yakın zamanda şehir merkezinden havaalanına bir metro hattı inşaatı başlayacak. 26 yıldır Ankara’da milli maç oynanmadı, maalesef stadımız yok. İlçelerimizde, bütün şehirlerde stadyum var ama Ankara’da yok. İnanıyorum ki; çok kısa zamanda bunu da hep beraber başaracağız. Artık kabuğuna sığmayan bir Ankara var. Memur kenti kimliğinden sıyrılmış, bugün farklı yerlere gelmiş bir Ankara var.

KAZANAN ANKARA OLSUN

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: Ankara kent konseyinin, sivil toplum kuruluşlarıyla, derneklerle, vakıflarla olan yakın ve samimi temasından Ankaramızın, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizin çok şey kazandığını görüyorum ve yaşıyorum. Biz de Çankaya Kent Konseyi olarak bu süreçlerde aktif olarak işin içerisindeyiz. Kazanan Ankara olsun diyorum.

TEK BİR VÜCUT OLMA İRADESİ ÇOK ÖNEMLİ





Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı: Burası Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti. Bütün Türkiye’nin gözü burada. O bakımdan burada ortaya koyulan iradenin tek bir vücut olma iradesinin çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Hep birlikte ülkemizi, Ankara’yı ileri götürmek için hepimize vazifeler düşüyor. Bu doğrultuda yapılacak olan çalışmaya da hepimizin destek olması gerekiyor.

İdlib’te şehit olan Mehmetçiklerin anıldığı AKK 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na farklı partilerden milletvekilleri, üniversite temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, esnaf odaları temsilcileri ve gönüllüler de katıldı.