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Ankara Haberleri: Greenpeace’den Ankara alarmı

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Greenpeace’den Ankara alarmı

Sedat CENİKLİ
11.03.2020 - 09:15 |Son Güncelleme :

Uluslararası çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace’in Türkiye şubesi, hava kirliliğinin en büyük etkenlerinden PM 2.5 (partikül madde) için Türkiye’de ‘sınır değer’ belirlenmesi amacıyla ‘Havada Kalmasın’ adlı imza kampanyası başlattı.

Sedat CENİKLİ

İnternet üzerinden başlatılan kampanya için www.havadakalmasin.org adıyla bir internet sitesi kuruldu. Her ilin ‘yıllık hava kirliliği ortalaması’ haritasının yer adığı siteye göre, Ankara’nın havası da kirli durumda. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre 10 mikrogram/metre küp olması gereken yıllık hava kirliliği ortalaması, Ankara’da 31 mikrogram/metre küp. Havası DSÖ standartlarının üç kat daha kirli olan Ankara, Greenpeace tarafından kirliliğe dikkat çekilmesi amacıyla kentin simgelerinden Atakule’nin göründüğü bir manzara fotoğrafı üzerinde gezinen gri bulutlarla tasvir edildi. Sitede Başkent için, “Hava kalitesi sağlıksız durumda” uyarısı yapıldı.

Greenpeace’den Ankara alarmı

21 BİNDEN FAZLA İMZA

Türkiye genelinde 21 binin üzerinde imzanın toplandığı kampanyanın tanıtım metninde, “Nefes demek, yaşam demek. Ne yazık ki hava kirliliği artık alarm veriyor. Ekranda gördüğün gri bulutlar Ankara için yıllık hava kirliliği ortalamasını gösteriyor. Havamızı kirleten en tehlikeli madde PM 2.5 için ülkemizde henüz sınır değer yok. Temiz hava hakkı için hemen kampanyamıza katıl” ifadelerini kullanıldı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Greenpeace’den Ankara alarmı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde saat 09 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Greenpeace’den Ankara alarmı haberi güncellenecektir.

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