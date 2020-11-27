Gönüllü karantina uygulamalıyız

BAKAN KOCA ARTIŞA DİKKAT ÇEKTİ

Vaka sayılarının fazla olduğu illerin yoğun bakım doluluk oranlarını gösteren bir tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’da yoğun bakım doluluk oranının arttığına dikkat çekerek, “Servis doluluk oranı 62.3, yoğun bakım doluluk oranı 75.4. Yüzde 25 yatağın boş olduğu anlamına geliyor ama bu boşluğun sadece COVID hastaları için kullanılmayacağını bilelim. Çünkü bazı diğer hastalıkların da tedavisini yapıyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Ankara’daki yoğun bakım doluluk oranının arttığı açıklamasını değerlendiren Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Hürriyet Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, “Açıklanan rakamlar ve veriler şu anda kalabalığa giren bir kişinin maske ve mesafe kurallarına uymaması durumunda virüsle karşılaşma oranının yüzde 100 olduğunu gösteriyor. ‘Bana bir şey olmaz’ demeyi bırakıp gönüllü bir karantina uygulamalıyız” dedi. Prof. Dr. İsmail Balık, şu uyarılarda bulundu:

KURALLARA UYMAZSANIZ KAÇAMAZSINIZ

“Elimizdeki verilere bakarak kalabalığa giren kişinin virüsle karşılaşma oranının yüzde 100 olduğunu söyleyebilirim. Yani maske ve mesafede kurallarına uygun olmadan kapalı ortamda çok zaman geçirmiş bir kişi, bu virüsten kaçamaz. Virüs bulaşan kişilerin bir gün önce virüsü taşıdıklarını bilmeyerek sokakta gezdiğini de unutmayalım. Bu kişi maske takmamışsa etrafındaki en az üç kişiye de bu virüsü bulaştırmış demektir. Diğer yoğun bakım ünitesi gerektiren ve ölümle sonuçlanabilecek hastalıklar ortadan kalkmadı. Yoğun bakımlar hayati yerler. Sadece korona hastaları özelinde düşünmeyin. Bu yüzden sağlık sisteminin yükünü düşünmemiz gerekiyor. Bu şekilde artış devam ederse yoğun bakım ünitesi yetmeyebilir, hızla vaka sayısının düşmesi gerekiyor.

BUGÜNLERDE ASLA KALABALIĞA GİRMEYİN

Bu günlerde asla kalabalığa girmeyin ve gönüllü karantina uygulayın. Market alışverişinizi yüklü bir şekilde yapın veya online gerçekleştirin. Küçük ihtiyaçlar için marketlere gitmeyi tercih etmeyin. Marketlerin tenha olduğu saatlerde, tam korumalı ve hızlı bir şekilde işlerinizi halledin. Rakamlar böyleyken toplu taşıma yolcu sayılarında da seyreltme yapılması gerek. Aynı şekilde iş yerlerinde sabahtan akşama birlikte vakit geçiren iş arkadaşları var. Buradaki risklere karşı evden çalışma modeline dönülmeli, dönülemiyorsa çalışan sayısı seyreltilmeli kurallara mutlaka uyulması sağlanmalı.”

POTANSİYEL TAŞIYICI OLARAK DÜŞÜNÜN

Evde bulaşın da arttığına dikkat çekin Prof. Dr. Balık, “Dışarıda aktif bir sosyal ve iş hayatımız varsa evde geldiğimizde kendimizi potansiyel virüs taşıyıcısı olarak görerek izole etmeliyiz. Özellikle aynı evi paylaştığımız risk grubundaki kişilerle görüşürken maske ve mesafe kuralına uymalıyız. Yaşlılar değil, gençler de var artık yoğun bakımlarda. Çünkü sayı çok arttı. Gençler ‘bana bir şey olmaz’ demesin, kurallar uysun” ifadelerini kullandı.