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Ankara Haberleri: Gönüllü karantina uygulamalıyız

ANKARA HABERLERİ

Gönüllü karantina uygulamalıyız

Doğahan GİRİTLİOĞLU
27.11.2020 - 01:30 |Son Güncelleme :

Prof. Dr. İsmail Balık koronavirüs vakaları ve yoğun bakım oranlarındaki artışa dikkat çekerek, “Şu anda kapalı ortamda kalabalığa karışan bir kişinin, virüsle karşılaşma oranı yüzde 100. Hem kendimizi hem çevremizi hem de sağlık sistemini korumak için gönüllü karantina uygulamalıyız” dedi.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

BAKAN KOCA ARTIŞA DİKKAT ÇEKTİ

Vaka sayılarının fazla olduğu illerin yoğun bakım doluluk oranlarını gösteren bir tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’da yoğun bakım doluluk oranının arttığına dikkat çekerek, “Servis doluluk oranı 62.3, yoğun bakım doluluk oranı 75.4. Yüzde 25 yatağın boş olduğu anlamına geliyor ama bu boşluğun sadece COVID hastaları için kullanılmayacağını bilelim. Çünkü bazı diğer hastalıkların da tedavisini yapıyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Gönüllü karantina uygulamalıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Ankara’daki yoğun bakım doluluk oranının arttığı açıklamasını değerlendiren Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Hürriyet Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, “Açıklanan rakamlar ve veriler şu anda kalabalığa giren bir kişinin maske ve mesafe kurallarına uymaması durumunda virüsle karşılaşma oranının yüzde 100 olduğunu gösteriyor. ‘Bana bir şey olmaz’ demeyi bırakıp gönüllü bir karantina uygulamalıyız” dedi. Prof. Dr. İsmail Balık, şu uyarılarda bulundu:

Gönüllü karantina uygulamalıyız

KURALLARA UYMAZSANIZ KAÇAMAZSINIZ

“Elimizdeki verilere bakarak kalabalığa giren kişinin virüsle karşılaşma oranının yüzde 100 olduğunu söyleyebilirim. Yani maske ve mesafede kurallarına uygun olmadan kapalı ortamda çok zaman geçirmiş bir kişi, bu virüsten kaçamaz. Virüs bulaşan kişilerin bir gün önce virüsü taşıdıklarını bilmeyerek sokakta gezdiğini de unutmayalım. Bu kişi maske takmamışsa etrafındaki en az üç kişiye de bu virüsü bulaştırmış demektir. Diğer yoğun bakım ünitesi gerektiren ve ölümle sonuçlanabilecek hastalıklar ortadan kalkmadı. Yoğun bakımlar hayati yerler. Sadece korona hastaları özelinde düşünmeyin. Bu yüzden sağlık sisteminin yükünü düşünmemiz gerekiyor. Bu şekilde artış devam ederse yoğun bakım ünitesi yetmeyebilir, hızla vaka sayısının düşmesi gerekiyor.

BUGÜNLERDE ASLA KALABALIĞA GİRMEYİN

Bu günlerde asla kalabalığa girmeyin ve gönüllü karantina uygulayın. Market alışverişinizi yüklü bir şekilde yapın veya online gerçekleştirin. Küçük ihtiyaçlar için marketlere gitmeyi tercih etmeyin. Marketlerin tenha olduğu saatlerde, tam korumalı ve hızlı bir şekilde işlerinizi halledin. Rakamlar böyleyken toplu taşıma yolcu sayılarında da seyreltme yapılması gerek. Aynı şekilde iş yerlerinde sabahtan akşama birlikte vakit geçiren iş arkadaşları var. Buradaki risklere karşı evden çalışma modeline dönülmeli, dönülemiyorsa çalışan sayısı seyreltilmeli kurallara mutlaka uyulması sağlanmalı.”

Gönüllü karantina uygulamalıyız

POTANSİYEL TAŞIYICI OLARAK DÜŞÜNÜN

Evde bulaşın da arttığına dikkat çekin Prof. Dr. Balık, “Dışarıda aktif bir sosyal ve iş hayatımız varsa evde geldiğimizde kendimizi potansiyel virüs taşıyıcısı olarak görerek izole etmeliyiz. Özellikle aynı evi paylaştığımız risk grubundaki kişilerle görüşürken maske ve mesafe kuralına uymalıyız. Yaşlılar değil, gençler de var artık yoğun bakımlarda. Çünkü sayı çok arttı. Gençler ‘bana bir şey olmaz’ demesin, kurallar uysun” ifadelerini kullandı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Gönüllü karantina uygulamalıyız hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Kasım 2020 tarihinde saat 01 30’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Gönüllü karantina uygulamalıyız haberi güncellenecektir.

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