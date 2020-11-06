Gönüllü kahramanlar

133 gönüllüyle birlikte İzmir’de arama-kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirten dernek başkanı Okan Tosun, “AFAD koordinesinde vatandaşlarımızın hayatını kurtarmak ümidiyle 4 ayrı vardiya değişimi ile destek verdik” dedi.







ÜLKEYE ÜMİT AŞILADI



91 saat sonra enkaz altından çıkarılan minik Ayda’nın kurtuluş anında yanı başında olan ANDA üyesi Varol Biçer, “Tüm ülkeye umut olmak için 5 ekip enkazda 1 ekip koordinasyon merkezinde aralıksız çalışıyorduk. Ayda bebeğin çıkarılmasında direkt oradaydım. İlk temas ettiği ve konuştuğu kişilerde biri olmak anlatılmaz bir duygu. Milyonların yüreğine dokunan Ayda’nın umut sesi önce bize, sonra tüm ülkeye yeniden ümit aşıladı” diye konuştu.







DUYGUSAL MÜCADELE



ANDA teknisyeni Melek Işık ise şunları söyledi: “Ekibimiz en yoğun çalışmalarını gerçekleştirdiği Yağcıoğlu Apartmanı’nda bir annenin iki çocuğuna sarılmış cansız bedenlerini buldu. Benzer birçok olaya farklı ekipler şahit olurken arama kurtarma çalışmalarının yalnızca enkazla değil duygusal mücadelesi de defalarca aşılarak, yeni canlara el uzatma motivasyonu her seferinde tazelendi.”











