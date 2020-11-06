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Ankara Haberleri: Gönüllü kahramanlar

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Gönüllü kahramanlar

Doğahan GİRİTLİOĞLU
06.11.2020 - 22:19 |Son Güncelleme :

Gönüllülük esasına göre hizmet veren Ankara merkezli Anda Kardeşe Vefa Derneği, İzmir’deki depremin ardından arama-kurtarma çalışmalarına katılarak, Türkiye’yi sevince boğan Buse Hasyılmaz’ın, Elif Perinçek’in, İdil Şirin’in ve Ayda Gezgin’in enkazdan çıkarılmasında büyük gayret gösterdi.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

133 gönüllüyle birlikte İzmir’de arama-kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirten dernek başkanı Okan Tosun, “AFAD koordinesinde vatandaşlarımızın hayatını kurtarmak ümidiyle 4 ayrı vardiya değişimi ile destek verdik” dedi.

Gönüllü kahramanlar

ÜLKEYE ÜMİT AŞILADI

91 saat sonra enkaz altından çıkarılan minik Ayda’nın kurtuluş anında yanı başında olan ANDA üyesi Varol Biçer, “Tüm ülkeye umut olmak için 5 ekip enkazda 1 ekip koordinasyon merkezinde aralıksız çalışıyorduk. Ayda bebeğin çıkarılmasında direkt oradaydım. İlk temas ettiği ve konuştuğu kişilerde biri olmak anlatılmaz bir duygu. Milyonların yüreğine dokunan Ayda’nın umut sesi önce bize, sonra tüm ülkeye yeniden ümit aşıladı” diye konuştu.

Gönüllü kahramanlar

DUYGUSAL MÜCADELE

ANDA teknisyeni Melek Işık ise şunları söyledi: “Ekibimiz en yoğun çalışmalarını gerçekleştirdiği Yağcıoğlu Apartmanı’nda bir annenin iki çocuğuna sarılmış cansız bedenlerini buldu. Benzer birçok olaya farklı ekipler şahit olurken arama kurtarma çalışmalarının yalnızca enkazla değil duygusal mücadelesi de defalarca aşılarak, yeni canlara el uzatma motivasyonu her seferinde tazelendi.”

Gönüllü kahramanlar



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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Gönüllü kahramanlar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Kasım 2020 tarihinde saat 22 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Gönüllü kahramanlar haberi güncellenecektir.

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