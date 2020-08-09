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Ankara Haberleri: Gelecek yılın tohumu üretiliyor

ANKARA HABERLERİ

Gelecek yılın tohumu üretiliyor

Hürriyet Haber
09.08.2020 - 15:18 |Son Güncelleme :

Pandemi nedeniyle eğitimlere bir süre ara verilen Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evleri’nde, görevine devam eden eğitmenler gelecek yıl kullanılacak tohumları üretiyor.

Hürriyet Haber

Salgın günlerinin geçmesi ile yeniden açılacak merkezlerde ücretiz olarak verilen eğitimlerde; tamamen doğal domates, biber, kabak, mısır, ayçiçeği gibi sebzelerin tohumlarını üretiliyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Gelecek yılın tohumu üretiliyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Ağustos 2020 tarihinde saat 15 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Gelecek yılın tohumu üretiliyor haberi güncellenecektir.

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