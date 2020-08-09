Gelecek yılın tohumu üretiliyor

Salgın günlerinin geçmesi ile yeniden açılacak merkezlerde ücretiz olarak verilen eğitimlerde; tamamen doğal domates, biber, kabak, mısır, ayçiçeği gibi sebzelerin tohumlarını üretiliyor.
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