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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Gelecek yılın tohumu üretiliyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Ağustos 2020 tarihinde saat 15 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Gelecek yılın tohumu üretiliyor haberi güncellenecektir.