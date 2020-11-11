Başkent’te fidanlar toprakla buluştu

Altındağ’daki 16 dönümlük alanda ‘Ankara Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesi Hatıra Ormanı’ oluşturuldu. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ilk fidanı Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ile birlikte dikti ve “Bugünün anlam ve önemine katkıda bulunalım istedik” dedi. Etimesgut Belediyesi de ağaçlandırma seferberliğine Yapracık Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi ve Bağlıca Mahallesi’ne 2020 ağaç dikerek destek oldu. Programa katılarak ağaç diken Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, ağaçlandırma çalışmalarını çok önemsediklerini belirtti. Kahramankazan Şehitler Ormanı’nda düzenlenen etkinlikte de binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlikte fidan diken Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Fidanlara gözümüz gibi bakacağız” diye konuştu.
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