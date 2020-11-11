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Ankara Haberleri: Başkent’te fidanlar toprakla buluştu

ANKARA HABERLERİ

Başkent’te fidanlar toprakla buluştu

Hürriyet Haber
11.11.2020 - 14:34 |Son Güncelleme :

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde, Altındağ, Etimesgut ve Kahramankazan’da fidanlar toprakla buluştu.

Hürriyet Haber

Altındağ’daki 16 dönümlük alanda ‘Ankara Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesi Hatıra Ormanı’ oluşturuldu. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ilk fidanı Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ile birlikte dikti ve “Bugünün anlam ve önemine katkıda bulunalım istedik” dedi. Etimesgut Belediyesi de ağaçlandırma seferberliğine Yapracık Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi ve Bağlıca Mahallesi’ne 2020 ağaç dikerek destek oldu. Programa katılarak ağaç diken Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, ağaçlandırma çalışmalarını çok önemsediklerini belirtti. Kahramankazan Şehitler Ormanı’nda düzenlenen etkinlikte de binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlikte fidan diken Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Fidanlara gözümüz gibi bakacağız” diye konuştu.

Başkent’te fidanlar toprakla buluştu

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Başkent’te fidanlar toprakla buluştu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Kasım 2020 tarihinde saat 14 34’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Başkent’te fidanlar toprakla buluştu haberi güncellenecektir.

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