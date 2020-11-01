Türkiye, önceki gün İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen can ve mal kayıplarının yaşandığı 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. İzmir’deki deprem sonrası zaman zaman sarsıntıların yaşandığı Ankara için de akıllara, ‘depreme ne kadar hazırız, toplanma alanlarını biliyor muyuz?’ gibi sorular geldi. Hürriyet Ankara olarak bir kez daha Ankara’daki ‘acil toplanma alanlarını, deprem öncesi yapılması gereken hazırlıkları ve olası bir depremde hayati öneme sahip olan ilk 72 saatte yapılması gerekenleri’ ele aldık. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), olası bir depreme karşı ‘afet sonrası ilk 72 saat için’ bir aile afet planı yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Planda evin güvenli yerleri, afet çantasının düzenlenmesi, olası depreme karşı hazırlıklar ve evi tahliye planının yer alması gerektiği belirtiliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ÖĞRENİLEBİLİYOR

Başkent’te her ilçede afet ve acil durum sonrası kullanılacak toplanma alanları bulunuyor. Evinize veya iş yerinize en yakın toplanma alanının neresi olduğunu https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-acil-toplanma-alani-sorgulama internet adresinden öğrenebiliyorsunuz. Bu sayfadan il olarak Ankara’yı daha sonra ilçe, mahalle veya köy, cadde veya sokak seçiminizi yaptığınızda seçtiğiniz noktaya en yakın üç acil toplanma alanı harita üzerinden görüntüleniyor. Başkent’te, olası bir deprem ya da afet durumunun ardından yaşanacak kaosun etkisini en kısa süreye indirmek ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenen toplanma alanları arasında mahallelerdeki çocuk oyun ve dinlenme parkları, okul bahçeleri, cami avluları, pazar yerleri ile üniversite stadyumları ve alışveriş merkezi otoparkları bulunuyor. Bu alanların büyük kısmı, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu kent merkezinde yer alıyor.

ANKARA’DAKİ BAZI TOPLANMA ALANLARI

Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 2016’da hazırladığı ‘Ankara Afet Müdahale Planı’na göre kentte 346 ‘toplanma alanı’ bulunuyor. Başkent’in simgeleşen mekânlarının da yer aldığı kent merkezindeki büyük toplanma alanlarından bazıları ise şunlar: “Gençlik Parkı, Altınpark, Mamak Aşık Veysel Parkı, Keçiören Botanik Parkı, Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı, Kocatepe Camii avlusu, Kurtuluş Parkı, 50. Yıl Parkı, Kuğulu Park, Seğmenler Parkı, Portakal Çiçeği Parkı, Göksu Park, ODTÜ Devrim Stadı, Sincan Lale Parkı, Harikalar Diyarı, Çakırlar Kavşağı, Gazi Üniversitesi Stadı, Yenimahalle Cemre Parkı.”

DEPREM ÖNCESİ ANI VE SONRASI NELER YAPILMALI?

Depremlerde en önemli tedbirlerden birisi de evlerin hangi bölümlerinin daha güvenli olduğunu bilmekten geçiyor. Evde yaşayan tüm aile fertlerinin evin güvenli noktalarını birlikte tespit etmesi gerekiyor. Uzmanlar deprem anında genellikle apartmanların dış duvarlarının tehlikeli olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle deprem anında buralardan uzak durmaya çalışmak gerekiyor. Koridorların çoğunlukla iç duvarlarla çevrelendikleri için daha güvenli olduğu belirtiliyor. Sarsıntı sırasında başınıza düşecek cisimlerin (duvardaki tabloların, süs eşyalarının, kitap rafları gibi) olduğu yerler, devrilebilecek mobilyalar, pencere kenarları, hem dış duvar olduklarından hem de camları kırılabileceğinden tehlike oluşturuyor. İşte deprem öncesi, deprem anında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar:

DEPREM ÖNCESİ

*Rafları duvara emniyetli şekilde sabitleyin. Ağır ve büyük eşyaları alt raflara yerleştirin. Kavanozları ve şişeleri kilidi/mandalı olan kapalı dolaplarda muhafaza edin.

*Tablo ve ayna gibi eşyaları yataktan, kanepeden veya insanların oturduğu herhangi bir yerden uzaktaki duvara emniyetli şekilde sabitleyin. Tavandaki ağır objeleri ve aydınlatma araçlarının bağlantılarını sağlamlaştırın.

*Hasarlı elektrik kabloları ve gaz sızıntısı yapabilecek tesisatları onarın. Bunu uzman kişilere yaptırın. Bunlar potansiyel yangın kaynaklarıdır.

*Su ve gaz kaçaklarını önlemek için esnek tesisat malzemeleri kullandırın. Esnek malzemeler kırılmalara karşı daha dayanıklıdırlar.

*Su ısıtıcınızı (kombi/termosifon/şofben), buzdolabınızı, fırın ve gaz tertibatını uygun malzemelerle duvara veya yere sabitleyin.

*Yanıcı/parlayıcı malzemeleri kilidi olan kapalı dolaplarda ve alt raflarda muhafaza edin.

*Deprem öncesi, olası can ve mal kayıplarını önlemek için binanızın tasarımını değiştirmeyin. Yük taşıyan kolonların ve duvarların yıkılması binanızı güvensiz hale getirir.

DEPREM ANINDA

*Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere gibi eşyalardan uzak durun.

*Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek veya uzanarak kendinize hayat üçgeni oluşturun. Başınızı iki elinizin arasına alarak veya bir koruyucu (yastık, kitap) malzeme ile koruyun. Sarsıntı geçene dek bekleyin.

*Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, baş ve enseyi koruyacak şekilde KAPAN, düşmemek için sabit bir yere TUTUN hareketini yapın. Deprem sırasında sarsıntı durana kadar olduğunuz yerde kalın.

*Cam, pencere, dışarıya bakan duvar ve kapılardan, aydınlatma tesisatı veya armatürü gibi üzerinize düşecek her tür eşyadan uzak durun.

*Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşmayın. Sarsıntı sırasında binayı terk etmeye çalışmayın.

*Araştırmalar, çoğu yaralanmanın bina içinde hareket ederken veya dışarı çıkmaya çalışırken oluştuğunu göstermektedir. Balkona çıkmayın. Balkonlardan ya da pencerelerden atlamayın. Asansör kullanmayın.

*Bina dışında açık alandaysanız; enerji hatlarından, diğer binalardan, direklerden, ağaçlardan ve duvar diplerinden uzaklaşın.

*Karayolunda seyir halindeyken sarsıntı olursa ve bulunduğunuz yer güvenli ise (bina, ağaç, direkler yanında, üst geçit altlarında durmaktan sakınarak) yolu kapatmadan, sağa yanaşıp durun.

DEPREM SONRASI

*Sarsıntı durduğunda, etrafınıza bakarak çevreniz ve kendi emniyetinizden emin olduktan sonra binayı terk edin.

*Eğer gaz kokusu alırsanız, gaz vanasını kapatın, camları ve kapıları açın, hemen binayı terk edin.

*Sarsıntı bittikten sonra afet ve acil durum çantanızı yanınıza alarak toplanma bölgesine gidin.

*Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın; soba ve ısıtıcıları söndürün.

ACİL DURUM ÇANTANIZ HAZIR OLSUN

Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir ‘Afet ve Acil Durum Çantası’ sizin ve sevdiklerinizin hayatı için büyük öneme sahip. Bu çantanın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması da önemli. İşte 6 alt başlıkta çanta içerisinde olması gerekenler:

* Gıda: Konserve, kuru meyve, tahin–pekmez, meyve suyu gibi yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen, çabuk bozulmayan gıdalar.

* Önemli belge fotokopileri: Nüfus cüzdanı, ehliyet gibi kimlik kartları, tapu, sigorta, ruhsat belgeleri, zorunlu deprem poliçesi, diplomalar, pasaport, banka cüzdanı, evcil hayvan sağlık karnesi.

* Giyecekler: İç çamaşırı, çorap, yağmurluk, iklime uygun giysiler.

* Su: Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

* Hijyen malzemeleri: Sabun ve dezenfektanlar, diş fırçası ve macunu, ıslak mendil, tuvalet kâğıdı, hijyenik ped,

* Diğer malzemeler: İlk yardım çantası, uyku tulumu veya battaniye, çakı, düdük, küçük makas, kâğıt, kalem, pilli radyo, el feneri ve yedek piller.

İLETİŞİMİ MESAJLA SAĞLAYIN

AFAD, İzmir’deki depremin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi için yapılması gerekenlere de dikkat çekti. Böyle durumlarda iletişimin hayati önem taşıdığının vurgulandığı paylaşımlarda, “Haberleşmelerinizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının. Telefon görüşmelerinizi kısa tutun” uyarıları yapıldı.

ÇÖK-KAPAN-TUTUN TATBİKATI YAPIN

Ailenizle, deprem anındaki mevcut riskleri daha da büyütecek yanlış hareketleri yapmamak için Çök-Kapan-Tutun hareketinin tatbikatını yapın.

AFAD verilerine göre Başkent’te son deprem, 28 Ekim Çarşamba günü 3.8 büyüklükte Çubuk’ta meydana gelmişti.