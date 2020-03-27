Geçen yıla göre yüzde 2.5 daha az

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın yaptığı ‘suyun tasarruflu kullanılması’ çağrısı sonrası gözler kentteki su kaynaklarına çevrildi. Hem ABB’nin resmi internet sitesinden hem de Başkan Yavaş’ın Twitter hesabından, önceki gün “Çok önemli duyuru” başlığıyla yapılan paylaşımda, “Yaşam kaynağı suyun, koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu zorlu günlerde toplum sağlığı için ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Ülkemizin ve sevdiklerinizin geleceğine sahip çıkmak için, mevsimin kurak geçtiğini de dikkate alarak, hijyen tedbirlerinden vazgeçmeden suyu tasarruflu kullanabilirsiniz. Unutmayın, en büyük su kaynağı bilinçli ve israf edilmeden kullanılan sudur” ifadeleri yer aldı.



514 MİLYON 932 BİN METREKÜP



Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (ASKİ), resmi internet sitesinde anlık yapılan ölçümlere göre yayınladığı verilere göre kentteki barajların doluluk oranında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.5’in üzerinde düşüş var. Duyurunun yapıldığı aynı günkü (25 Mart) rakamlara göre barajların doluluk oranı yüzde 32.5. Geçen sene aynı gün 555 milyon 820 bin metreküp su bulunan barajlarda, bu yıl 514 milyon 932 bin metreküp su var.







