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Ankara Haberleri: Geçen yıla göre yüzde 2.5 daha az

ANKARA HABERLERİ

Geçen yıla göre yüzde 2.5 daha az

Sedat CENİKLİ
27.03.2020 - 09:40 |Son Güncelleme :

ASKİ, kentteki barajların doluluk oranında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.5’in üzerinde düşüş olduğunu açıklarken, Büyükşehir Belediyesi ise “Hijyen tedbirlerinden vazgeçmeden suyu tasarruflu kullan” çağrısında bulundu.

Sedat CENİKLİ

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın yaptığı ‘suyun tasarruflu kullanılması’ çağrısı sonrası gözler kentteki su kaynaklarına çevrildi. Hem ABB’nin resmi internet sitesinden hem de Başkan Yavaş’ın Twitter hesabından, önceki gün “Çok önemli duyuru” başlığıyla yapılan paylaşımda, “Yaşam kaynağı suyun, koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu zorlu günlerde toplum sağlığı için ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Ülkemizin ve sevdiklerinizin geleceğine sahip çıkmak için, mevsimin kurak geçtiğini de dikkate alarak, hijyen tedbirlerinden vazgeçmeden suyu tasarruflu kullanabilirsiniz. Unutmayın, en büyük su kaynağı bilinçli ve israf edilmeden kullanılan sudur” ifadeleri yer aldı.

514 MİLYON 932 BİN METREKÜP

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (ASKİ), resmi internet sitesinde anlık yapılan ölçümlere göre yayınladığı verilere göre kentteki barajların doluluk oranında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.5’in üzerinde düşüş var. Duyurunun yapıldığı aynı günkü (25 Mart) rakamlara göre barajların doluluk oranı yüzde 32.5. Geçen sene aynı gün 555 milyon 820 bin metreküp su bulunan barajlarda, bu yıl 514 milyon 932 bin metreküp su var.

Geçen yıla göre yüzde 2.5 daha az

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Geçen yıla göre yüzde 2.5 daha az hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Mart 2020 tarihinde saat 09 40’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Geçen yıla göre yüzde 2.5 daha az haberi güncellenecektir.

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