Fiyatlar yükseldi sahtesi de arttı

Çeşitli metallerin kaplama yapılarak altın gibi gösterildiğini belirten oda başkanı Hasan Çavuşculu, “Altının yükselmesiyle birlikte sahte altın satıcıları da yükselmeye başladı. Kuyumculuktan anlıyorlar, sahte altınlarla vatandaşı kandırdıkları gibi kuyumcu meslektaşımızı da kandırıyorlar” diye konuştu. Esnaf ve vatandaşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Çavuşculu, “Altın alırken nelere dikkat etmeliyiz?” sorusunun yanıtını verdi:

VATANDAŞA: PATENTİNE BAKILMALI

“Her şeyin sahtesi yapılıyor. Trabzon bileziğinin bile sahtesi var. Takı ürünlerinde kesinlikle patente bakılmalı. Biz her zaman ‘Altını kuyumcudan alın, kuyumcuda da güvendiğiniz insanları tercih edin’ diyoruz. Vatandaşımız alışverişini güvendiği yerlerden yapmalı. Faturası, fişi, belgesi alınmalı. ‘Parayı vereyim de altını sonra alayım’ denilmemeli.

ESNAFA: EĞELE, KES, KEZZAP DÖK

Kuyumcu meslektaşlarımızı her zaman uyarıyoruz, müşteriden gelen ürünü kontrol etmeden kesinlikle almamalı. Çünkü kuyumcu bile sahte altınları ayırt etmekte güçlük çekiyor. Sahte altının anlaşılması için kuyumcu esnafımız, altını derince eğeleyecek, kesecek ve kezzap dökerek sahte olup olmadığını anlayacak.”

YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

Vatandaşa altına yatırım yapmaları önerisinde bulunan Çavuşculu, “Her ay bir çeyrek altın alınmasını öneriyoruz. Altın fiyatı ‘düştü mü, çıktı mı’ denilmeden tasarruf altına yapılmalı. Bizim için gram altında 500 TL sınırdı ama yıl sonu itibarıyla gram altının fiyatının 600 TL olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Hürriyet Ankara, Ulus Kuyumcular Çarşısı’na gitti. Çavuşçulu, altını eğeledi, kesti ve kezzap dökerek sahte olup olmadığını kontrol etti.