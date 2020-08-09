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Ankara Haberleri: Fiyatlar yükseldi sahtesi de arttı

ANKARA HABERLERİ

Fiyatlar yükseldi sahtesi de arttı

Ayça Gözde ÇETİN
09.08.2020 - 15:16 |Son Güncelleme :

Altın fiyatlarının yükselmesini fırsat bilen dolandırıcılar, ‘sahte altın’ları piyasaya sürüyor. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, “Vatandaşın yanı sıra kuyumcu esnafımızı da kandırıyorlar” dedi.

Ayça Gözde ÇETİN

Çeşitli metallerin kaplama yapılarak altın gibi gösterildiğini belirten oda başkanı Hasan Çavuşculu, “Altının yükselmesiyle birlikte sahte altın satıcıları da yükselmeye başladı. Kuyumculuktan anlıyorlar, sahte altınlarla vatandaşı kandırdıkları gibi kuyumcu meslektaşımızı da kandırıyorlar” diye konuştu. Esnaf ve vatandaşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Çavuşculu, “Altın alırken nelere dikkat etmeliyiz?” sorusunun yanıtını verdi:

Fiyatlar yükseldi sahtesi de arttı

VATANDAŞA: PATENTİNE BAKILMALI

“Her şeyin sahtesi yapılıyor. Trabzon bileziğinin bile sahtesi var. Takı ürünlerinde kesinlikle patente bakılmalı. Biz her zaman ‘Altını kuyumcudan alın, kuyumcuda da güvendiğiniz insanları tercih edin’ diyoruz. Vatandaşımız alışverişini güvendiği yerlerden yapmalı. Faturası, fişi, belgesi alınmalı. ‘Parayı vereyim de altını sonra alayım’ denilmemeli.

Fiyatlar yükseldi sahtesi de arttı

ESNAFA: EĞELE, KES, KEZZAP DÖK

Kuyumcu meslektaşlarımızı her zaman uyarıyoruz, müşteriden gelen ürünü kontrol etmeden kesinlikle almamalı. Çünkü kuyumcu bile sahte altınları ayırt etmekte güçlük çekiyor. Sahte altının anlaşılması için kuyumcu esnafımız, altını derince eğeleyecek, kesecek ve kezzap dökerek sahte olup olmadığını anlayacak.”

YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

Vatandaşa altına yatırım yapmaları önerisinde bulunan Çavuşculu, “Her ay bir çeyrek altın alınmasını öneriyoruz. Altın fiyatı ‘düştü mü, çıktı mı’ denilmeden tasarruf altına yapılmalı. Bizim için gram altında 500 TL sınırdı ama yıl sonu itibarıyla gram altının fiyatının 600 TL olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Fiyatlar yükseldi sahtesi de arttı

Hürriyet Ankara, Ulus Kuyumcular Çarşısı’na gitti. Çavuşçulu, altını eğeledi, kesti ve kezzap dökerek sahte olup olmadığını kontrol etti.

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Fiyatlar yükseldi sahtesi de arttı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Ağustos 2020 tarihinde saat 15 16’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Fiyatlar yükseldi sahtesi de arttı haberi güncellenecektir.

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