Faytondan özgürlüğe

Altındağ Belediyesi, faytonculuğun yasaklanmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşımdan çektirilen 6 ata sahip çıktı. Özgür ruhlu hayvanlar olmasıyla bilinen ve esaretlerinden kurtulan atlar koruma altına alınarak, Altınköy Açık Hava Müzesi’nde bulunan at çiftliğine getirildi. Altınköy’de doğal hayata bırakılan ve burada yaşamaya başlayan atlar, yeni evlerine kısa sürede uyum sağladı.

HEPSİ ÇOK SAĞLIKLI VE MUTLU

Faytonculuktan kurtulan atlara kucak açtıkları için çok mutlu olduklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, şunları söyledi: “Haflinger cinsi 2 erkek, 4 dişi toplam 6 at artık korumamız altında. Hepsi Avusturya kökenli, oldukça değerli ve özel atlar. İzmir’de faytonculuk yasaklanınca belediye tarafından koruma altına alınmış. Altınköy Açık Hava Müzesi’nde çok mutlu olacaklarını düşündük ve atları buraya getirdik. Veteriner hekimlerimiz ve buradaki seyislerimiz onlarla yakından ilgilendi. Hepsi şu anda çok sağlıklı ve mutlu. Altınköy’e gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldular. Burada mutlu bir biçimde, bizim korumamız altında ömürlerini geçirmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız.”

BAŞKAN’DAN DAVET VAR

Başkan Asım Balcı, atları yakından görmek isteyen herkesi, Altınköy Açık Hava Müzesi’ne davet ettiğini de sözlerine ekledi.

ARTIK RAHATÇA DOLAŞIYORLAR

Atların bakımları, Altındağ Belediyesi veteriner hekimleri ve seyisler tarafından düzenli olarak yapılıyor. Müze içerisinde belli bölgelerde rahatça dolaşan atlar artık özgürlüğün tadını çıkarıyor.

Haflinger cinsi atlar, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.