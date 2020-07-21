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Ankara Haberleri: Faytondan özgürlüğe

ANKARA HABERLERİ

Faytondan özgürlüğe

Murat YILMAZ
21.07.2020 - 14:33 |Son Güncelleme :

Altındağ Belediyesi, daha önce İzmir’de uzun süre faytonculukta kullanılan 6 atı sahiplendi. Atlar şimdi, Altınköy Açık Hava Müzesi’ndeki geniş alanda özgürlüğe koşuyor.

Murat YILMAZ

Altındağ Belediyesi, faytonculuğun yasaklanmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşımdan çektirilen 6 ata sahip çıktı. Özgür ruhlu hayvanlar olmasıyla bilinen ve esaretlerinden kurtulan atlar koruma altına alınarak, Altınköy Açık Hava Müzesi’nde bulunan at çiftliğine getirildi. Altınköy’de doğal hayata bırakılan ve burada yaşamaya başlayan atlar, yeni evlerine kısa sürede uyum sağladı.

Faytondan özgürlüğe

HEPSİ ÇOK SAĞLIKLI VE MUTLU

Faytonculuktan kurtulan atlara kucak açtıkları için çok mutlu olduklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, şunları söyledi: “Haflinger cinsi 2 erkek, 4 dişi toplam 6 at artık korumamız altında. Hepsi Avusturya kökenli, oldukça değerli ve özel atlar. İzmir’de faytonculuk yasaklanınca belediye tarafından koruma altına alınmış. Altınköy Açık Hava Müzesi’nde çok mutlu olacaklarını düşündük ve atları buraya getirdik. Veteriner hekimlerimiz ve buradaki seyislerimiz onlarla yakından ilgilendi. Hepsi şu anda çok sağlıklı ve mutlu. Altınköy’e gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldular. Burada mutlu bir biçimde, bizim korumamız altında ömürlerini geçirmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız.”

Faytondan özgürlüğe

BAŞKAN’DAN DAVET VAR

Başkan Asım Balcı, atları yakından görmek isteyen herkesi, Altınköy Açık Hava Müzesi’ne davet ettiğini de sözlerine ekledi.

ARTIK RAHATÇA DOLAŞIYORLAR

Atların bakımları, Altındağ Belediyesi veteriner hekimleri ve seyisler tarafından düzenli olarak yapılıyor. Müze içerisinde belli bölgelerde rahatça dolaşan atlar artık özgürlüğün tadını çıkarıyor.

Faytondan özgürlüğe

Haflinger cinsi atlar, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Faytondan özgürlüğe hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Temmuz 2020 tarihinde saat 14 33’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Faytondan özgürlüğe haberi güncellenecektir.

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