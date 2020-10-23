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Ankara Haberleri: Fatma ninenin büyük zaferi

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Fatma ninenin büyük zaferi

Kaan ULU/DHA
23.10.2020 - 17:01 |Son Güncelleme :

Ankara Şehir Hastanesi'nde gördüğü 20 günlük tedaviyle koronavirüsü yenen emekli hemşire Fatma B. (94), sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. 

Kaan ULU/DHA

Fatma B., kendisini çiçeklerle uğurlayan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, “Sanki yeniden doğmuş gibiyim. Her şeyim, bütün sevgilerim sizlerle olsun” dedi. Şeker ve tansiyon rahatsızlıkları da bulunan Fatma B., Ankara Şehir Hastanesi’nde koronavirüsü yenen en yaşlı hasta olarak kayıtlara geçti. Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar, “Yoğun bakım ihtiyacı olmadı. Yaşlılığa bağlı hastalıklarına rağmen sağlığına kavuştu. Herhangi bir sıkıntı olmadan hastalarımızın kontrollü bir şekilde tedavilerini yaparak taburcu etmeyi başarıyoruz. Bu konuda başarı oranımız oldukça yüksek” ifadelerini kullandı. 

Fatma ninenin büyük zaferi

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Fatma ninenin büyük zaferi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Ekim 2020 tarihinde saat 17 01’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Fatma ninenin büyük zaferi haberi güncellenecektir.

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