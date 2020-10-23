Fatma ninenin büyük zaferi

Fatma B., kendisini çiçeklerle uğurlayan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, “Sanki yeniden doğmuş gibiyim. Her şeyim, bütün sevgilerim sizlerle olsun” dedi. Şeker ve tansiyon rahatsızlıkları da bulunan Fatma B., Ankara Şehir Hastanesi’nde koronavirüsü yenen en yaşlı hasta olarak kayıtlara geçti. Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar, “Yoğun bakım ihtiyacı olmadı. Yaşlılığa bağlı hastalıklarına rağmen sağlığına kavuştu. Herhangi bir sıkıntı olmadan hastalarımızın kontrollü bir şekilde tedavilerini yaparak taburcu etmeyi başarıyoruz. Bu konuda başarı oranımız oldukça yüksek” ifadelerini kullandı.







