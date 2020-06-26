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Ankara Haberleri: Fahri trafik müfettiş sayısı artacak

ANKARA HABERLERİ

Fahri trafik müfettiş sayısı artacak

Doğahan GİRİTLİOĞLU
26.06.2020 - 22:40 |Son Güncelleme :

İç İşleri Bakanlığı 81 ilde toplamda 20 bin olan fahri trafik müfettiş sayısını 14 bin 716 kişi daha ekleyerek, 34 bin 716’ya çıkarmayı hedefliyor.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Ankara’da, 4 bin 779 olan fahri trafik müfettiş sayısının, yeni yapılacak alımla 6 bini geçmesi bekleniyor. Hafta başında başlayan başvurular; ‘//www.trafik.gov.tr/’ adresindeki Müraacat Formu’na yapılan kayıtlarla gerçekletiriliyor.

AMACIMIZ DİKKAT ETTİRMEK

Türkiye Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı Sami Güleçyüz trafik kazalarında ve kural ihlallerinde yaşanan azalmada fahri trafik müfettişlerinin de etkisi olduğuna dikkat çekerek, “Sayının artması ihlalleri engellemek için uygulanacak cezaları daha caydırcı hale getirecektir. Amacımız ceza yazmaktan ziyade, insanların dikkat etmesini sağlamak” dedi.

Fahri trafik müfettiş sayısı artacak

BAŞVURU ŞARTLARI

*En az 40 yaşında, yüksek okul mezunu ve 10 yıllık ehliyet sahibi olmak *Ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmamak.
*Son 5 yıl içerisinde, 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Fahri trafik müfettiş sayısı artacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Haziran 2020 tarihinde saat 22 40’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Fahri trafik müfettiş sayısı artacak haberi güncellenecektir.

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