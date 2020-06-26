Fahri trafik müfettiş sayısı artacak

Ankara’da, 4 bin 779 olan fahri trafik müfettiş sayısının, yeni yapılacak alımla 6 bini geçmesi bekleniyor. Hafta başında başlayan başvurular; ‘//www.trafik.gov.tr/’ adresindeki Müraacat Formu’na yapılan kayıtlarla gerçekletiriliyor.



AMACIMIZ DİKKAT ETTİRMEK



Türkiye Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı Sami Güleçyüz trafik kazalarında ve kural ihlallerinde yaşanan azalmada fahri trafik müfettişlerinin de etkisi olduğuna dikkat çekerek, “Sayının artması ihlalleri engellemek için uygulanacak cezaları daha caydırcı hale getirecektir. Amacımız ceza yazmaktan ziyade, insanların dikkat etmesini sağlamak” dedi.







BAŞVURU ŞARTLARI



*En az 40 yaşında, yüksek okul mezunu ve 10 yıllık ehliyet sahibi olmak *Ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmamak.

*Son 5 yıl içerisinde, 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması.