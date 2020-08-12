Faaliyetteki arbede yine gündemdeydi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi ağustos ayı toplantısının ilk oturumu önceki gün ABB Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi. Geçen ay yaklaşık 15 saat süren faaliyet raporu görüşmelerinde Büyükşehir görevlisi olduğu iddia edilen kişilerin AK Partili Meclis üyelerine sözlü ve fiziki müdahalesi üzerine yaşanan arbede ve tartışmalar yine Meclis’in gündemindeydi.



YAPTIRIM UYGULAMASINI İSTERDİM

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse: “Bu kişilerin ASKİ’den olduğu, başka türlü bilmediğimiz tanımadığımız tırnak içinde insanlar olduğu, gayri meşru belki de piyasadan kim olduğu belli olmayan insanlar olduğu söyleniyor. Siz belediye başkanısınız, dolayısıyla sorumlu sizsiniz. Meclis üyesi arkadaşlarımızın böyle bir muameleye maruz kalması asla kabul edilebilir bir şey değil. O gece yaşanan olaylardan dolayı sebep olan, izin veren, olaylara karışan kim varsa kınıyorum. Sayın Başkan'ın, Büyükşehir yönetiminin bu konuda bir yaptırım uygulamasını, soruşturma açmasını isterdim.”



GÖSTERİRSENİZ GEREĞİ YAPILACAK

ABB Başkanı Mansur Yavaş: “Bana şimdiye kadar görüntü veya bir şekilde ‘şu şahıs’ diye bir bilgi gelmedi. Sizden de gelmedi. Halbuki biz görüntüleri emniyete de teslim ettik. Bana gösterirseniz gereği yapılacaktır. Bana intikal eden hiçbir şey yok. Gösterin gereğini yaparız, müdahale ettirmeyiz. Meclis toplantıları alenidir, burada olay çıkmasına asla müsaade etmeyiz.”

SALGININ KAYGISINDA OLMALIYIZ

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu: “Büyükşehir tarihinde 15 saat oturup faaliyet raporunu dinleyen bir belediye başkanı gördünüz mü? Geçmişte faaliyet raporlarına hiç gelmeyen belediye başkanlarıyla karşılaştık. Kimse kusura bakmasın ama burada Başkent’in Belediye Başkanı’na el kol hareketi yaparak, bağırarak ifadeler kullanmaya kimsenin hakkı yok. Ankara’da bu salgın olayı ciddi oranda artıyor. Bunun kaygısında olmalıyız.”

‘TERMAL TESİS KANALA TAKILDI’ ELEŞTİRİSİ

Meclis’te dikkat çeken bir konuşma yapan Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, “Üzülerek söylüyorum Çamlıdere’mizde hizmet yok. 3 gün önce Benli Yaylası’na gittim. İnanın yollar artık arabayla değil yürüyerek, eşekle geçilemeyecek duruma gelmiş. Çamlıdere gibi küçük bir ilçede Ankara’nın en nezih ve en büyük termal hamamını yaptım. 28.12.2018 tarihinde kanal katılım payını ödedim. Aradan geçen 18 aylık süre zarfında o termal otelin kanalı daha bağlanamadı. Kanal projesi hazırlanamamış. Böyle bir mazeret yok. ASKİ’deki arkadaşlar herhalde kendilerini silindir görüyorlar. Ama ben de kâğıt helvası değilim. Hakkımı söke söke alırım. Konuyu Ankara mahkemelerine taşıdım. O kanal oraya bağlanacak. Gerekirse kendim amelesi olup bağlayacağım, projesiz bağladım gidin ne halt edecekseniz edin diyeceğim” sözleriyle ilçesindeki ASKİ ve Fen İşleri görevlilerini eleştirdi. Başkan Can, kanalı bağlanmayan hamamla ilgili Hürriyet Ankara’ya da “Çamlıdere Barajı’nın üstüne kurulacak Hidroelektirik Santrali’ne (HES) ‘hayır’ dedikten sonra bu kanalizasyon işini bize misilleme yaptılar. ‘Siz HES’e hayır derseniz biz de sizin hamamınızın kanalizasyonunu böyle geciktiririz’ havasına girdiler. Bu konuyu HES’le bağdaştırmak devlet terbiyesine yakışmaz. Onlar ‘HES’ diyorsa ben de pes değil diyorum” diye konuştu.

‘BİR TELEFON AÇACAKSINIZ’

Can’ın eleştirisine yanıt veren ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Benim Ankara’nın hangi ilçesinde ne yapıldı yapılmadı bilme imkânım var mı? Bir telefon açacaksınız, ‘Senin ASKİ Müdürü’ benim kanalımı bağlamıyor’ diyeceksiniz. Eğer Mansur Yavaş bağlatmıyorsa o zaman ağzınızı açıp istediğinizi söyleyeceksiniz” dedi.

ANKAPARK’A ‘EL KOYUN’ ÖNERİSİ

Meclis’te Ankapark da gündemdeydi. ATAK Komisyonu Başkanı Recep Taş, Ankapark için, “Orayı kim işletiyorsa anında el koyup yanlış varsa düzeltmek, gerekirse konseptini değiştirmek, eksikliğini tamamlamak ve kent ekonomisine katkı sunmak zorundasınız. Bu saatten sonra orada kaybolacak malzemenin sorumlusu da sizsiniz. Fatura size çıkar” dedi. ABB Başkanı Mansur Yavaş da “Ankapark’taki bir dinozorun kafası da Ankaralının, fakir fukaranın parasıyla alınmış. Elbette ki boşa gitmesini istemiyoruz. ‘Ne istiyorlarsa yardımcı olun’ diye talimat verdim. Benden otobüs istediler hiç ikiletmedim. Yarın bir gün burası çalışmayınca faturayı bize kesecekler. İşletmeciler her hafta ellerinden kaçırmamak, el koymamızı önlemek için aylık dilekçe veriyorlar. Çünkü ihale şartnamesinde kapatıldığı takdirde bize geçmesi gerekiyor. ‘Biz kapatmadık onarım yapıyoruz’ diyorlar. Halen bir sonuç alamadık” bilgisini verdi.

AK PARTİ: YEŞİLİ KORUYAMADINIZ

YAVAŞ: AĞAÇLARI NİYE KURUTALIM

Büyükşehir’in geçmişte yaptığı yeşil alan çalışmalarını anlatan AK Partili Meclis Üyesi Meral Bozoğlu, “Geldiğimiz noktada yeşil alanların sayısının arttırılması şöyle dursun mevcutların korunamadığını üzülerek görüyoruz. Geçtiğimiz yıl parklarımız ve yetişkin ağaçlarımıza yeterince bakılamadı. Pek çoğu kurumaya yüz tuttu” eleştirisinde bulundu. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın yanıtı ise “Yeşil alanlarla ilgili eleştirilere hiçbir şey demiyorum. Vatandaş görüyor. Teyit.org diye bir site var. Benden önceki belediye başkanının ağaçları kurutuyorsunuz dediği fotoğrafların 2016’ya ait olduğunu açıkladılar. Ağaçları niye kurutalım. Böyle bir şey olabilir mi? Kepekli’ye çıkarken sağ tarafta ithal alınıp dikilen ağaçlar var. Bunların hepsi yan yana dikilmiş bir süre sonra kuruyacak. Sadece o anda görülsün diye dikildi” oldu.

MECLİS’TEN NOTLAR







CHP TURUNCU MASKE TAKTI

-ABB Meclisi’nde geçen ay yaşanan arbede ve tartışmalar nedeniyle Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda polis ekibi belediye önünde güvenlik önlemi aldı.

-CHP Grubu, ABB tarafından kadına yönelik şiddete karşı farkındalık amacıyla üretilen turuncu maskeler taktı.

-Faaliyet raporu görüşmeleri uzadığı için geçen ay konuşma yapmayan bazı komisyon başkanları ve Meclis üyeleri bu ayki oturumda konuştu.

-ABB Başkanı Mansur Yavaş ile AK Partili Meclis Üyesi Erhan Sarıgöl arasında karşılıklı söz sataşması olunca Meclis’te tansiyon yine bir anda yükseldi.