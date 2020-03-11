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Ankara Haberleri: Eymir’de ilk düzenleme içme suyu ve tuvalete

ANKARA HABERLERİ

Eymir’de ilk düzenleme içme suyu ve tuvalete

Murat YILMAZ
11.03.2020 - 09:22 |Son Güncelleme :

Eymir Gölü için ABB ile ODTÜ işbirliğiyle yapılacak çalışmalar, ABB Meclisi’nin gündemindeydi. Başkan Mansur Yavaş, ilk etapta içme suyu ve tuvaletlerin tamiratının yapılacağını açıkladı. Eymir’deki çalışmalar için destek veren AK Parti ve MHP, diğer parklarda da aynı sorunların olduğuna dikkat çekerek çalışma yapılmasını istedi.

Murat YILMAZ

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, mart ayının ilk toplantısını ABB Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında önceki gün gerçekleştirdi. Meclis, ODTÜ bünyesinde bulunan Eymir Gölü çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı’nı görüştü. Yazıya göre; Eymir Gölü’nde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda halkın kullanımındaki ‘tuvaletlerin bakımsızlığı ve yetersizliği’, göl çevresinde bulunan ‘mevcut yolun hem yaya hem de bisiklet yolu olarak kullanımından doğan sıkıntılar’ çözüme kavuşturulacak. Çeşme, çöp konteyneri, aydınlatma direği gibi eksiklikler giderilerek göl daha işlevsel hale getirilecek. Bu doğrultuda Eymir Gölü Yönetim Planı kapsamında üniversite yönetimi ile belediye arasında işbirliği yapılacak. Proje çalışmaları, üniversite yönetimi ve ABB’nin ilgili birim ve kişilerinden oluşan ekiplerce ortak yürütülecek. Başkanlık Yazısı tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi.

DAHA GENİŞ PROTOKOL DÜŞÜNÜLECEK

İlk etapta tuvalet ve içme suyu konusunda protokol yapılacağını kaydeden Başkan Mansur Yavaş, “Biliyorsunuz orada, içme suyu ve tuvalet yok. Öncelikle onların tamiratları konusunda protokol yapılacak. Daha geniş bir protokol ileride düşünülecek” dedi.

Eymir’de ilk düzenleme içme suyu ve tuvalete

BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR HAZİNE

MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, “Eymir bizim için önemli bir hazine. Biz de aynı şeyi düşünüyoruz. Sadece Büyükşehir’in kendi uhdesinde bulunan parklarda da aynı eksiklikler var. Mesela Mogan Park’ta da aynı tadilat gerektiren tuvalet ve diğer ihtiyaçlar var. Öncelikle onlara da dikkat edilirse iyi olur” diye konuştu.

Eymir’de ilk düzenleme içme suyu ve tuvalete

KEÇİÖREN’DE DE SIKINTI VAR

Meclis Birinci Başkanvekili ve AK Parti Meclis Üyesi Fatih Ünal da, “Keçiören’de de bazı parklarda tuvalet konusunda sıkıntılar var. Onların da tamamen yapılarak çalışmanın deruhte edilmesini arzu ediyoruz” diye konuştu. Oturumu yöneten Yavaş, “Geçen sene o konuda çok şikâyet geldi. Onların tamamının talimatlarını verdim, inşallah süresinde yaparlar” yanıtını verdi.

Eymir’de ilk düzenleme içme suyu ve tuvalete

‘KOLTUĞA BİR ÇİVİ ÇAKACAĞIM’

Meclis’te gündem dışı söz alan Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can ise Çamlıdere Barajı için ABB tarafından 4 güvenlik görevlisinin Kızılcahamamlılardan alınmasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı: “Mansur Başkan’ın bu konudan haberi olmadığına adım gibi eminim. Bu durumla Melih Gökçek beyefendinin zamanında da karşılaştık. Çamkoru’ya 12 güvenlik alındı 8 tanesi Kızılcahamam’dan 4 tanesi Çamlıdere’den. Aynı gün Melih Bey’i aradım; ‘efendim ben koltuğumu attım, taburede oturuyorum’ dedim. Çamlıdere’nin ve Çamlıdere gencinin hakkını arayamayan başkan o koltukta oturmayı hak etmiyor. Ben şu anda tabure üstündeyim. Melih Bey’in de haberi yokmuş. Gerekli yerleri aradı, Kızılcahamam’dan gelenler geri döndüler. 94 genç bu barajda işe girmek için güvenlik sertifikasını almış beklerken Kızılcahamam’dan gelen bu durum beni rahatsız ediyor. Eğer 4 eleman alınacaksa bunların Çamlıdere’den alınmasını gelenlerin de Kızılcahamam’a iade edilmesini istiyorum. Yoksa inanın o koltuğa bir çivi çakacağım her oturduğumda, o acıyı hissettiğimde ‘bu gençlerin hakkını arayamıyorum’ diyeceğim.” Bulunduğu ilçeden alınmadığı takdirde gelip gitmelerinin problem olduğuna dikkat çeken Mansur Yavaş, konuyu araştıracağını belirtti.

Eymir’de ilk düzenleme içme suyu ve tuvalete

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

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