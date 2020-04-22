Evlerimiz bayram yeri

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde geçirecek olan Başkentli çocuklar için özel bir kutlama programı hazırladı. ABB bugün balonlarla süslenen üstü açık gezi araçlarıyla dolaşarak hem şarkılar çalacak hem de animasyon gösterileriyle çocukları eğlendirecek. Büyükşehir Belediyesi, “Evimiz Bayram Yeri” sloganıyla Başkentli çocukları bugün aileleriyle birlikte balkonlara davet etti. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan program Ankara Valiliği’nin aldığı yeni kararlar doğrultusunda değiştirildi. Daha önce 25 ilçede tüm gün dolaşması planlanan 10 üstü açık gezi aracı, Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle’de 14.30-17.00 saatleri arasında dolaşarak çocuk şarkıları ve marşlar çalacak. Ayrıca animasyon ekiplerinin gösterileri de balkonlara çıkacak olan çocuklara eğlenceli anlar yaşatacak.

CADDELER KIRMIZI BEYAZ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü nedeniyle Başkent’in cadde ve bulvarları kırmızı beyaz Türk bayraklarıyla süslenirken, ABB Başkanı Mansur Yavaş imzasıyla ‘Asırlık Gurur 100. Yıl Kutlu Olsun’ mesajlarını içeren billboard ve afişler de kentin farklı noktalarında yerini aldı. ABB, bugün saat 21.00’de Başkentlileri hep birlikte balkonlardan İstiklal Marşı’nı okumaya da davet etti.

HER OKULDAN GÖKYÜZÜNE 100 BALON

Gölbaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl coşkusunu balonlarla gökyüzüne taşıyacak ve bando takımı ile kutlayacak. Gölbaşı Kaymakamlığı ve İlçe Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen ‘Hilal Göründü’ projesi kapsamında, Gölbaşı’ndaki 20 okula 3 bin adet Türk Bayraklı uçan balon dağıtıldı. Her bir okul 100 balonu bugün saat 12.00’de gökyüzü ile buluşturacak. Bando gösterisi ise bugün saat 13.00’te Karşıyaka Mahallesi’nde başlayacak ve Gaziosmanpaşa, Şafak, Eymir, Seymenler, Bahçelievler Mahallesi’nde devam edecek. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Sokaklar, balkonlarımızda söyleyeceğimiz marşlar ve kutlamalar ile renklenecek” dedi.

23 MERKEZE SÜRPRİZ

Mamak Belediyesi 23 mahallede ve 23 sokakta bayramı evlerinde kutlayan çocuklara uçan balon ve Türk bayrağı ulaştırdı. Ayrıca ilçedeki 10 bin vatandaşa da balkon ve camlarına asmaları için Türk bayrağı dağıtıldı. 23 farklı merkezde çocuklara sürpriz yaptıklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Evde kalmak zorunda olduğumuz bu günlerde yine 23 Nisan bayramımızı büyük bir coşkuyla kutlayacağız” dedi.

KONSER OTOBÜSÜ YOLLARDA

Keçiören Belediyesi’nin konser otobüsü de bugün ilçeyi dolaşarak evlerdeki 23 Nisan coşkusuna eşlik edecek. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Haydi çocuklar balkonlara. Evde olsanız da 23 Nisan coşkunuzu paylaşıyor, keyifli şarkılar eşliğinde bayramınızı birlikte kutluyoruz. Konser otobüsümüz yollarda olacak, 100. yılında bayramınıza neşe katacak” ifadelerini kullandı. Çocuklara ve gençlere yönelik bir repertuvarla hazırlanan konser programı, 4 kişilik pop orkestrası ve 1 solist çocuktan oluşacak. Çocuklara yönelik popüler şarkıların yer alacağı otobüs konseri 12.00 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

MİNİKLERİN ESERLERİ 100. YIL PARKI’NDA

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar bugün saat 13.00’te, minik ilçe sakinlerinin mesajlarının yer aldığı uçan balonları belediye binası önünden gökyüzüne uğurladıktan sonra saat 14.00’te üstü açık otobüsle Yenimahalle turu atacak. Başkan Yaşar, daha sonra 100. Yıl Çocuk Parkı’nın açılışını gerçekleştirecek. Parka, çocukların hayallerini resmettiği çizimlerin yer aldığı billboard da yerleştirilecek. Başkan Yaşar, “Amacımız çocuklarımızın bayram coşkusuna ortak olmak ve cumhuriyet değerlerimizi unutturmamak” diye konuştu.

MAHALLE MAHALLE MÜZİK YAYINI

Altındağ Belediyesi de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı koronavirüs salgını sebebiyle evlerinde kutlayacak çocukların coşkusuna müzik yayını yapacak aracıyla ortak olacak. Belediyeye ait araç 15.00-18.00 saatleri arasında mahalle mahalle gezerek şarkı ve marşları çocuklar için çalacak.