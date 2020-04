Evlere sıcak yemek servisi

Ramazanın vazgeçilmezi olan geleneksel toplu iftar yemekleri ve iftar çadırları, koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl iptal edilince Ankara’daki belediyeler de iftar yemeklerini ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine götürmeye başladı. Başkent’teki belediyelerden bazıları ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri ve yardım kartları ile destek sağlarken, bazı belediyeler de bu hizmetlerine ilave sıcak yemek servisini de eklemiş durumda. İşte belediyelerin ihtiyaç sahipleri için kaynayan kazanları.

25 BİNDEN FAZLA KİŞİYE ULAŞIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) hem iftar hem sahur için sıcak yemek dağıtımını koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan dar gelirli kağıt toplayıcısı aileler, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü dar gelirli ve yemek yapacak kimsesi bulunmayan vatandaşlar, kazancı kaybolmuş geçim sıkıntısı çeken aileler, kronik hastalar ve engellilere yönelik gerçekleştiriyor. Günlük 25 bin kişi kapasiteli BELPA Mutfağı’nda pişirilen yemekler hijyenik şartlarda hazırlanıyor ve vakumlu yemek paketleme makinesinde el değmeden ambalajlanıyor. Her gün 4 çeşit yemek üretilen mutfakta 50, dağıtımda ise 100 personel görev yapıyor. 8 saat boyunca tazeliğini koruyan yemekler, ekipler tarafından Başkent’in dört bir yanına dağıtılıyor. ABB tarafından başlatılan “Bir iftar da benden” isimli kampanya kapsamında isteyenler “www.iftarver.com” internet adresi üzerinden 15 TL ödeyerek ihtiyaç sahibi her bir vatandaş için iftar menüsü satın alarak bağış yapabiliyor. Kampanya kapsamında iftar paketi sayısı 400 bine yaklaştı. Ramazan ayının ilk gününde toplam 12 bin 378 vatandaşa sıcak iftar menüsü ulaştıran ABB, bugünden itibaren üretim ve lojistik ağını genişleterek günde 25 binden fazla vatandaşa yemek ulaştırmaya başladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Mübarek Ramazan ayının bereketini birlikte paylaşıyor, iftarda ekmeğimizi bölüşüyoruz. Beraber olacağımız nice iftar sofralarında görüşmek dileğiyle” dedi.

GEZİCİ İFTAR ARAÇLARI HİZMETTE

Yenimahalle Belediyesi’nin mutfağında hijyen kurallarına dikkat edilerek hazırlanan yemekler, gezici iftar araçları ile dağıtılıyor. Yemekler ilçedeki yaşlı, engelli ve ihtiyacı olan ailelere ulaştırılıyor. Kronik hastalığı bulunan ve 65 yaş üstü vatandaşların evlerine, her aileye ait özel sefer taslarıyla her gün farklı 3 çeşit sıcak yemek götüren Yenimahalle Belediyesi Ramazan için kapasitesini daha da arttırdı. Yenimahalle Belediyesi’nin gezici ekipleri, Ramazan ayı boyunca her gün 2 bin 600 kişiye iftar yemeği ulaştıracak. Yenimahalle’deki vatandaşlar için tüm imkânlarını seferber ettiklerini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Maalesef bu yıl ramazan ayını salgın tedbirleri çerçevesinde, buruk yaşayacağız. Elbette önceliğimiz halk sağlığı. İnşallah önümüzdeki yıllarda sağlıkla yine iftar sofralarında buluşacağız. Ancak öncelikle toplum olarak bu salgından kurtulmamız gerekiyor” dedi.

SAĞLIKÇILARA ÇİFT KUMANYA

Etimesgut Belediyesi Aşevi de günlük 4 bin kişiye iftar yemeği hazırlıyor. Aşevinin mutfağındaki 20 aşçı ve aşçı yardımcılarından oluşan ekip, imsak vaktiyle birlikte yemek pişirmeye başlıyor. Yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulanan vatandaşların yemekleri evlerine kadar götürülüyor. Daha sonra iftar saatine yakın bir zaman diliminde ise ilçedeki 8 ayrı dağıtım noktasından iftar yemeği dağıtımı yapılıyor. Dağıtımlarda sosyal mesafe kurallarına dikkat ediliyor. Etimesgut Belediyesi ayrıca Ankara’daki farklı hastanelerde koronavirüse karşı yoğun bir mücadele veren sağlık çalışanlarına iftar ve sahur kumanyası gönderiyor. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, “Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle hep birlikte iftar yapamasak da, geleneksel iftar çadırlarımızı kuramasak da, hizmetlerimizle hemşehrilerimizin yanında olacağız. Aşevimizin günlük bin 600 olan yemek dağıtım kapasitesini 4 bine çıkardık. Talebe göre bu sayımızı daha da artıracağız. İhtiyaç sahiplerimizin yanı sıra belediye otelimizde kalan sağlık çalışanlarımıza da sahurluk ve iftarlık veriyoruz” diye konuştu.

SABAHIN İLK SAATLERİNDE ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Sincan Belediyesi Aşevi de ramazan ayı mesaisi için sabahın ilk saatlerinde çalışmalarına başlıyor. Yemekler hijyenik koşullarda pişiriliyor, sıcak sıcak evlere ulaştırılıyor. Sıcak yemekler, tek kullanımlık özel kaplarda ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Salgın nedeniyle dışarı çıkması kısıtlanan yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar başta olmak üzere ilçedeki 108 haneye iftarlık sıcak yemek dağıtılıyor. Yemek dağıtımı ve yardımların artarak devam edeceğini belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Sıcak yemek ve gıda yardımı bizim için çok önemli. Her yıl yaptığımız gibi bu süreçte yardımlarımızı katbekat arttırarak devam ediyoruz. Aç ve açıkta kimsenin kalmasını istemiyoruz. Kimsesizin kimsesi olma derdindeyiz. Kimse kendini kimsesiz hissetmesin, gerekirse belediyenin yürüttüğü birçok çalışmanın ödeneğini buraya aktararak yolumuza devam ederiz, edeceğiz” ifadelerini kullandı.

RAMAZAN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Gölbaşı Belediyesi de ramazan ayı nedeniyle ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin iftar yemeklerini evlerine ulaştırıyor. Belediye ekipleri yemeklerde hijyene ve özellikle 65 yaş üstü vatandaşlara ulaşılmasına özen gösteriyor. Şu anda ilçede 3 bin kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor. Yemek dağıtımının ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek şunları söyledi: “Sıkıntılı süreçlerden geçtiğimiz bugünlerde belediye olarak her zaman halkımızın yanındayız. Ramazan ayı yardımlaşma, bereket ve dayanışma ayı. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in de hadisinde dediği gibi ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir.’ Bu noktadan hareketle ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza iftar yemeği dağıtımı yapmaya başladık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız bize ulaşsın.”