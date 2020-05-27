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Ankara Haberleri: Evlatlarını ziyaret ettiler

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Evlatlarını ziyaret ettiler

AA
27.05.2020 - 09:21 |Son Güncelleme :

Şehit aileleri, bayramda Cebeci Askeri Şehitliği, Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan Polis Şehitliği ve Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'ndeki kabirleri ziyaret etti.

AA

Evlatlarını ziyaret ettiler

Aileler, bayraklarla donatılan mezar taşlarını gözyaşı dökerek yıkadı, kabirleri başında Kuran-ı Kerim okuyup dua etti. Bazı vatandaşlar şehit mezarlarına bakım yaparak, çiçek bıraktı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Evlatlarını ziyaret ettiler hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Mayıs 2020 tarihinde saat 09 21’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Evlatlarını ziyaret ettiler haberi güncellenecektir.

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