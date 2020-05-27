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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Evlatlarını ziyaret ettiler hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Mayıs 2020 tarihinde saat 09 21’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Evlatlarını ziyaret ettiler haberi güncellenecektir.