Evdeki tehlike

Koronavirüsle mücadele kapsamında hem salgından korunmak hem de yayılmasını önlemek amacıyla sosyal izolasyonun kesilip, evlere kapanılan şu günlerde uzmanlar, ev kazalarına karşı da uyarılarda bulunuyor. Çocuk ölümlerinin sebeplerinde ilk 5 arasında gösterilen ev kazaları, 7’den 70’e her yaş grubunu etkileyebiliyor. Son 15 günde ev kazaları sebebiyle kendisine danışan hasta sayısında da önemli bir artış olduğuna dikkat çeken Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Topçu, “Bu süreçte evlerimiz en korunaklı yerler ancak zorunlu olarak evde kalınan bu günlerde ev kazalarının sıklığının arttığını görmekteyiz” dedi. Topçu, ev kazalarından korunma yöntemlerini, vaka örnekleri de vererek, Hürriyet Ankara’ya anlattı:

ÖZELLİKLE İLK ALTI YAŞI ETKİLİYOR

“Çocuklardan yaşlılara kadar her yaş grubu için riskli olan bu duruma karşı bireysel önlemler alınması gerekiyor. Çocuklar günlük rutinlerinin dışına çıktı ve zorunlu olarak evlerde vakit geçiriyorlar. Anne-babaların da zihinleri gündem nedeniyle çok rahat değil. Enerjisini atamayan çocuklarımızı uygun şekilde denetleyemediğimizde ev kazalarının artması kaçınılmaz. Ev kazaları özellikle ilk 6 yaştaki çocuklara, ikinci sırada yaşlılara zarar veriyor. Cinsiyet olarak da en çok kadınları etkiliyor.

DÜŞME VE ÇARPMA SIK GÖRÜLÜYOR

Son 15 günde takip ettiğim hastalarım, normalden fazla olarak ev kazası nedeniyle bana danıştı. Ev kazaları arasında en sık gördüklerimizi düşme ve çarpmalar, kesikler, yabancı cisimle boğulma, zehirlenmeler, yanıklar, elektrik çarpmaları olarak sıralayabiliriz. Kazalar açısından emniyetli ortamlar yaratmak ve koruyucu önlemler almak yetişkinlerin sorumluluğundadır. Morallerin bozuk olduğu şu günlerde bir anlık dalgınlıkla kaynar sular, sabitlenmemiş eşyalar, kesici aletler, açık unutulan pencereler, boğulmaya neden olabilecek küçük cisimler gözden kaçabiliyor.

ISLAK ZEMİNLER KURULANMALI

Örneğin düşme sonucu hayatı tehdit edebilecek bir beyin kanaması ile karşılaşabilirsiniz. Özellikle çocuklar ve yaşlılar banyo, küvet gibi kaygan zeminlerde düşüp sakatlanabiliyor. Ya da yeni yıkanılan bir balkonda. Kaza sonucu yaşanılan durum ölümcül olmasa bile, bu şüphe ile evden dışarı çıkmanın riskli olduğu şu günlerde hastaneye başvurmanız gerekebilir. O yüzden temizlik sırasında yıkadığımız ya da banyodan sonra ıslak kalan zeminleri kurulamalıyız. Ya da bir yetişkinin mutfak masasında unuttuğu ilaç kutusu, küçük bir çocuğun içip zehirlenmesine neden olabilir.”

MİKTARINA DİKKAT EDİLMELİ

“Koronavirüsten korunma yöntemi olarak kullandığımız dezenfektanlardan çamaşır suyuna kadar temizlik malzemeleri de aynı şekilde çocukların ulaşabilecekleri yerlerde bırakılmamalı. Ev temizliğinde ülkemizde sık kullanılan tuz ruhu solunum yoluyla farkında olmadan ciddi bir zehirlenmeye yol açıyor. Kullanırken miktarına ve fazla maruz kalmamaya dikkat edilmeli.”

PRİZ VE OCAK KONTROL EDİLMELİ

“Elektrik prizleri de koruyucu önlemlerle kapatılmadığında çok ölümcül riskler taşıyor. Ütü yapan birisi, ufak bir dalgınlık nedeniyle derin bir yanıkla karşı karşıya kalabiliyor. Eskimiş ya da montaj hataları nedeniyle büyük dolapların da devrilme riski var. Bunları da eğer risk taşıyorlarsa duvara monte etmeliyiz. Bunların yanı sıra mutfak ocağının kapalı olup olmadığından, prizde fiş takılı unutup unutmadığımızdan da emin olmalıyız. Pandemi nedeniyle şu süreçte hastaneye başvuru ihtimalini en aza indirmek için çok dikkatli olmalıyız.”