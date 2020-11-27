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Ankara Haberleri: ‘Evde paketleme’yle dolandırıyorlar

ANKARA HABERLERİ

‘Evde paketleme’yle dolandırıyorlar

Sedat CENİKLİ
27.11.2020 - 23:55 |Son Güncelleme :

Ankara’da yaşayan ev hanımı Betül Çankaya, Instagram’da verdikleri ‘Evde paketlemeyle para kazanın’ ilanıyla insanları tuzağa düşüren dolandırıcıların kurbanı oldu. 250 TL kaptırdığı dolandırıcılardan şikâyetçi olan Çankaya, “Başkalarının da başına gelebilir. Kimsenin canı yanmasın” diyerek uyardı.

Sedat CENİKLİ

Sosyal medya üzerinden verdikleri ‘Evde paketlemeyle para kazanın’ ilanıyla ev hanımlarını hedef seçen dolandırıcıların tuzağına, Ankara’da yaşayan evli ve bir çocuk annesi Betül Çankaya da düştü. Aile ekonomisine katkıda bulunabilmek için Instagram’da iş ilanlarına bakan Çankaya, geçen hafta @evdeis_paketlemeajansı adıyla açılan bir sayfanın ‘Evde sabun, mandal paketleme’ ilanını gördü. Sayfada yer alan telefon numarasıyla Whatsapp üzerinden iletişime geçen Çankaya, iş başı 2 bin 500 TL garanti ücret karşılığı anlaştı. Paketlenmek üzere kargoyla kendisine gönderilecek ürünler için dolandırıcıların verdiği IBAN numarasına 250 TL depozito ücreti yatırdı. Ancak parayı yatırmasının üzerinden 3 gün geçmesine rağmen kendisine kargo gelmedi. Tekrar iletişime geçmeye çalıştığı telefon numarası artık kullanılmayınca şüphelenen Çankaya soluğu savcılıkta aldı. Dolandırıldığını öğrenen kadın, dolandırıcıların bulunması ve cezalandırılması için Ankara Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu. Başından geçenleri Hürriyet Ankara’ya anlatan Çankaya, şunları söyledi:

‘Evde paketleme’yle dolandırıyorlar

EŞİM UYARDI AMA DİNLEMEDİM

“Eşime, aile ekonomisine destek olmak istedim. Yapabileceğim bir iş gibi geldi ve iletişime geçtim. Sayfaları da çok gerçekçiydi, meğer dolandırıcılarmış. Güven vermek için parayı Ziraat Bankası üzerinden istiyorlar, PTT ile de kargonun geleceğini söylüyorlar. Parayı göndermeden önce eşime danıştım. O aslında ‘dolandırıcıdır bunlar’ diye uyardı. Ama onu dinlemeyip, gönderdim.

‘Evde paketleme’yle dolandırıyorlar

BAŞKA KİMSENİN CANI YANMASIN

Az bir meblağ gönderecektim ve karşılığında elime toplu bir meblağ geçecek diye düşündüm, o yüzden gönderdim. Ama sonra benim gibi evinde olan ev hanımlarının, genç kızların da başına gelebileceğini düşündüm. Başka kimsenin başına gelmemesi için, suç duyurusunda bulundum. Instagram sayfasını kapatmışlar, başkalarını açmışlar. Umarım başka kimsenin canı yanmaz.”

‘Evde paketleme’yle dolandırıyorlar

2-3 BİN LİRA KAZANÇ VAADİ

Instagram’da ‘evde paketleme’, ‘ev hanımlarına iş’ ve ‘paketleme’ ifadeleri kullanılarak açılmış onlarca sayfa bulunuyor. Sayfalarda, sabun, davetiye, mandal, balon, davetiye fotoğrafları kullanılarak paketleme işi karşılığı 2 ila 3 bin arasında değişen paralar kazanıldığı ifade ediliyor. Sayfaların kullandıkları ortak yöntemler ise şöyle işliyor:

* 81 ile iş veriyorlar.

* Depozito istiyorlar.

* WhatsApp’tan iletişime geçilmesi için numara veriliyor.

* Benzer fotoğraf ve videolar kullanılıyor.

* Ziraat Bankası ve PTT ile çalıştıklarını ifade ediyorlar.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Evde paketleme’yle dolandırıyorlar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Kasım 2020 tarihinde saat 23 55’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Evde paketleme’yle dolandırıyorlar haberi güncellenecektir.

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