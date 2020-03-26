Evde kalan çöp yakıyor

Çankaya Çiğdem Mahallesi’nde vatandaşlar, Şirindere olarak bilinen ve atık toplayıcıların yaşadığı 1589. ile 1590. sokakların içinde kaldığı vadinin atıklardan temizlenmesi için internet üzerinden imza kampanyası başlattı. Change.org’daki ‘Şirindere bölgesinin atıklardan temizlenmesi’ başlıklı kampanya metninde, hak sahiplerince terk edildikten sonra atık toplayıcıların yerleştiği ve depolama alanına çevrilen gecekondu bölgesinin halk sağlığını tehdit ettiği ifade edildi. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kentte atık toplayıcılığının yasaklamasının ardından toplayıcıların, maddi değeri olmayan çöpleri kontrolsüz olarak yakmaya başladığına dikkat çekilerek, “Bölgenin acil olarak atıklardan temizlenmesi gerekiyor. Gerekiyorsa atıkların bedeli sahiplerine ödenmeli ve kaldırılmalı. Son derece olumsuz koşullarda ve iç içe yaşayan atık toplayıcılar, devlete ait barınma merkezlerine alınmalı. Böylece koronavirüsün yayılmasının da önüne geçilecektir” çağrısında bulunuldu. Kampanyayı başlatan Çiğdem Eğitim, Çevre ve Dayanışma Derneği’nin (ÇİĞDEMİM) Başkanı Fatih Fethi Aksoy, Hürriyet Ankara’ya konuştu:

GÜN BOYU BİR ARADALAR

“Orası daha önce riskli alan ilan edilip, kentsel dönüşüme girince ev sahipleri boşalttı. Atık toplayıcılar girdi. Büyükşehir Belediyesi’nce imar planı yapıldı ama yürütmeyi durdurma kararı alındığı için mahkemesi bitmedi, uzayacak gibi. Yani bu, 10-15 yıldır devan eden bir süreç. 200 civarı gecekondu var ve toplayıcılar yaşıyor. Atık toplamaları yasaklandı, belediye günde iki defa kumanya dağıtıyor ancak bölge asıl şimdi Çiğdem Mahallesi için önemli bir risk oluşturuyor. Gün boyu dışarıda beraber vakit geçiriyorlar, mahallede dolaşıyorlar, maç yapıyorlar. Uyardığımızda da dinlemiyorlar.

KAÇAK ÇALIŞANLAR VAR

Uygulama ilk açıklandığında barınma evlerine gidecekler diye sevinmiştik ama olmadı. Topladıkları atıkların pisliği, çöpü olduğu gibi duruyor. Aralarında kaçak olarak çalışmaya devam edenler de var. Arabalarıyla girip çıkıyorlar. Çünkü bir kontrol yok. Bir de şimdi çöp diye ayırdıkları atıkları rastgele yakmaya başladılar. Vadiden yükselen çöp dumanı olduğu gibi mahalleye yayılıyor.

Büyük bir halk sağlığı sorunu var. Koronavirüs nedeniyle mahalleli zaten tedirgin. Uyarıları dikkate alıp evlerden çıkmıyoruz ama mahallenin ortasında çöp yakılmaya başlandı. Bu durum ciddi bir sorun haline geldi. Nihai olarak yılladır bölgenin tamamen kaldırılmasını istiyoruz ama şu aşamada koronavirüs tehdidinden korunmak için en azından barınma evlerine alınmalarını ve vadinin temizlenmesini istiyoruz.”

ABB, koronavirüs tehdidiyle mücadele kapsamında kentte atık toplayıcılığının geçici süreyle yasaklamış; ihtiyacı olanlara barınma ve gıda yardımı yapmaya başlamıştı.

Kampanyaya bir günde 700’ü aşkın kişi destek verdi.

Vadiden yükselen yoğun duman çevredeki binaların üzerine gidiyor ve vatandaşları rahatsız ediyor.