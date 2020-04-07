* Anıtpark
* Kuğulu Alt Geçidi
* Kuğulu Park
* Karanfil Sokak
* Yüksel Caddesi
* Kızılay Meydanı
* Yüksel Caddesi (solda) ve Konur Sokak (sağda)
* Tunalı Hilmi Caddesi
* Meşrutiyet Caddesi
* Ulus Meydanı
* Opera Meydanı
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*Tüm uyarıları rağmen az sayıda da olsa bazı vatandaşlar maalesef ‘sosyal mesafe’ye dikkat etmiyor.
* Ankara’da vatandaşlar, açık alanlarda da maske takma konusunda hassas davranıyor.
* Çalışmak zorunda olan vatandaşlar maskelerini takarak kurallara uyuyor.
* Kentte akşam saatlerinde toplu taşıma araçları da vatandaşlara hizmet ediyor.
* Akşam saatlerinde çalışmak zorunda olan ve mesaileri biten vatandaşlar toplu taşıma araçlarının gelmesini bekliyor.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Evde kal Ankara manzaraları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Nisan 2020 tarihinde saat 09 38’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Evde kal Ankara manzaraları haberi güncellenecektir.