Evde kal Ankara manzaraları

* Anıtpark







* Kuğulu Alt Geçidi







* Kuğulu Park







* Karanfil Sokak







* Yüksel Caddesi







* Kızılay Meydanı







* Yüksel Caddesi (solda) ve Konur Sokak (sağda)







* Tunalı Hilmi Caddesi







* Meşrutiyet Caddesi

* Ulus Meydanı







* Opera Meydanı







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*Tüm uyarıları rağmen az sayıda da olsa bazı vatandaşlar maalesef ‘sosyal mesafe’ye dikkat etmiyor.





* Ankara’da vatandaşlar, açık alanlarda da maske takma konusunda hassas davranıyor.



* Çalışmak zorunda olan vatandaşlar maskelerini takarak kurallara uyuyor.





* Kentte akşam saatlerinde toplu taşıma araçları da vatandaşlara hizmet ediyor.





* Akşam saatlerinde çalışmak zorunda olan ve mesaileri biten vatandaşlar toplu taşıma araçlarının gelmesini bekliyor.