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Ankara Haberleri: Evde kal Ankara manzaraları

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Evde kal Ankara manzaraları

Fotoğraflar: Raşit AYDOĞAN/AA
07.04.2020 - 09:38 |Son Güncelleme :

Karantinadaki üçüncü hafta da geride kalırken, başkent Ankara ‘Evde kal’ çağrılarına çok büyük oranda uymaya devam ediyor. Ulus ve Kızılay gibi günün her saati tıklım tıklım olan bölgeler, özellikle de akşam saatleri ıssızlaşıyor. Objektiflere de işte böyle boş fotoğraflar yansıyor.

Fotoğraflar: Raşit AYDOĞAN/AA

* Anıtpark

Evde kal Ankara manzaraları

* Kuğulu Alt Geçidi

Evde kal Ankara manzaraları

* Kuğulu Park

Evde kal Ankara manzaraları

* Karanfil Sokak

Evde kal Ankara manzaraları

* Yüksel Caddesi

Evde kal Ankara manzaraları

* Kızılay Meydanı

Evde kal Ankara manzaraları

* Yüksel Caddesi (solda) ve Konur Sokak (sağda)

Evde kal Ankara manzaraları

* Tunalı Hilmi Caddesi

Evde kal Ankara manzaraları

* Meşrutiyet Caddesi

* Ulus Meydanı

Evde kal Ankara manzaraları

* Opera Meydanı

Evde kal Ankara manzaraları

*

Evde kal Ankara manzaraları
*Tüm uyarıları rağmen az sayıda da olsa bazı vatandaşlar maalesef ‘sosyal mesafe’ye dikkat etmiyor.

Evde kal Ankara manzaraları
* Ankara’da vatandaşlar, açık alanlarda da maske takma konusunda hassas davranıyor.

Evde kal Ankara manzaraları
* Çalışmak zorunda olan vatandaşlar maskelerini takarak kurallara uyuyor.

Evde kal Ankara manzaraları
* Kentte akşam saatlerinde toplu taşıma araçları da vatandaşlara hizmet ediyor.

Evde kal Ankara manzaraları
* Akşam saatlerinde çalışmak zorunda olan ve mesaileri biten vatandaşlar toplu taşıma araçlarının gelmesini bekliyor.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Evde kal Ankara manzaraları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Nisan 2020 tarihinde saat 09 38’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Evde kal Ankara manzaraları haberi güncellenecektir.

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